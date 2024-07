Ondate di calore, weekend da bollino rosso per Verona

Si avvicina per la città di Verona un fine settimana rovente. Ieri, 17 luglio, il Ministero della Salute ha aggiornato il bollettino sulle ondate di calore, indicando per il capoluogo scaligero il massimo livello di allerta a partire da domani.

Ma è un po' tutta l'Italia ad essere travolta dal grande caldo. Sono 27 le città monitorate dal Ministero e oggi, chi più e chi meno, sono tutte in allerta. Allerta sulle ondate di calore che viene simboleggiata da tre bollini: giallo per il livello minino; arancione per il livello medio; e rosso per il livello massimo. Oggi, come ieri, Verona è tra le città con bollino arancione, mentre sono 14 (ieri erano 13) le città con il bollino rosso già oggi: Ancona, Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo.

E domani la situazione sarà anche peggiore con 17 città in bollino rosso. Oltre a Verona, ci saranno anche Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo.