Arriva il caldo africano, aumenta il rischio di ondate di calore a Verona

Clima afoso e temperature massime comprese tre i 35 e 37 gradi centigradi. Per la provincia di Verona, queste erano le previsioni meteo per questi giorni centrali del mese di giugno. Giorni in cui è annunciato il ritorno anche nel Veronese del caldo africano, con assenza di piogge e temperature superiori alla media.

Tutte condizioni che aumentano i rischi per la salute connessi al caldo eccessivo. E a Verona, città monitorata dal Ministero della Salute insieme ad altri 26 grandi centri urbani, è aumentata l'allerta per le ondate di calore.

Il bollettino più aggiornato trasmesso dal Ministero indicava per la giornata di ieri, 13 luglio, condizioni meteorologiche che non comportavano rischi per la salute della popolazione (bollino verde). Oggi, però, si è già passati ad una condizione di pre-allerta (bollino giallo), condizione cioè che può precedere il verificarsi di un'ondata di calore. E domani sarà una giornata da bollino arancione per Verona, una giornata in cui la situazione meteorologica potrebbe avere effetti negativi sulla salute. Effetti che possono essere di gravità variabile, passando dall'insolazione al vero e proprio colpo di calore, e che possono anche portare all'aggravamento di malattie preesistenti.

Le raccomandazioni, soprattutto per la giornata di domani, sono dunque di limitare l'esposizione alle alte temperature, facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione. Raccomandazioni valide in particolare per gli anziani, i neonati e i bambini molto piccoli e i malati che assumono farmaci.