Pasqua travestita di Natale, gelate in pianura e sui rilievi temperature sotto zero

Sembra che Pasqua e Natale si siano scambiati il clima. Le scorse festività natalizie hanno avuto temperature superiori alla norma, mentre in questa settimana santa si è abbattuta un'ondata di gelo. È il periodo delle cosiddette "gelate tardive", un fenomeno atmosferico monitorato da Arpav attraverso il servizio sperimentale gratuito A.N.GELA.

Il gelo previsto sul Veneto e sulla provincia di Verona è arrivato e la scorsa notte il termometro è sceso intorno allo 0 in quasi tutti i capoluoghi di provincia. A Belluno si è scesi sotto lo zero (-2,3 gradi centigradi) e sulle montagne della regione la temperatura minima è stata anche più bassa. A Cortina D'Ampezzo si sono toccati i -6,5 gradi e ad Asiago i -9,4. E a quote più alte, si è scesi anche oltre i -10 gradi centigradi, come sulla Marmolada (-15,4 gradi) e al Passo Cimabanche (-12,1).

A Verona la temperatura minima di oggi è stata di 0,6 gradi, simile a quella di Treviso (0,2) e leggermente più alta di quella di Vicenza (-0,2 gradi).

Il grande freddo in questo periodo non è così insolito e, fino al 30 aprile, Arpav ha in funzione un servizio di supporto per gli agricoltori che potrebbero essere danneggiati dalle gelate. È il servizio previsionale in tempo reale denominato A.N.GELA, il quale fornisce agli iscritti degli avvisi gratuiti via sms in prossimità di temperature previste sotto lo zero.

Il costante monitoraggio delle temperature orarie, dal tramonto all'alba, per le località della pianura veneta in cui sono collocate le stazioni della rete agrometeorologica di Arpav, aiuta in questo modo gli agricoltori nella gestione dei mezzi antigelo.