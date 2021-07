Via libera dal Coni: prorogata per un'altra stagione l'omologazione dello stadio Olivieri

Grazie al progetto di interventi di riqualificazione, l'impianto di via Sogare potrà ospitare ancora le partite dell'Hellas Verona Women, delle giovanili del Chievo, della Virtus Verona e Asd ex Calciatori Hellas Verona

Via libera da parte del Coni ad una nuova proroga dell'omolagazione per la gare nazionali del campo di calcio comunale Olivieri, in via Sogare a Verona. L'impianto è sede delle partite di serie A di Hellas Verona Women e l'autorizzazione a disputare le competizioni sarebbe scaduta il 20 settembre. Invece, grazie al corposo progetto per gli interventi di riqualificazione, è stato concesso un altro anno.

Ad annunciarlo mercoledì, in diretta streaming, l’assessore all’Edilizia sportiva Andrea Bassi, che ha evidenziato la straordinarietà della scelta effettuata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano in favore del Comune di Verona e delle società sportive che lo utilizzano. Infatti, oltre al campionato femminile, si disputano anche le partite delle giovanili del Chievo, della Virtus Verona e Asd ex Calciatori Hellas Verona.

In prima battuta, infatti, il Coni aveva già riconosciuto all’Ente comunale una prima proroga dei lavori. Scelta conferita sulla base del progetto di riqualificazione già predisposto dal Comune, che porterà al completo rifacimento del campo, con un investimento complessivo pari a 800 mila euro. Causa le sopraggiunte complicazioni gestionali collegate alla pandemia, che hanno rallentato l’iter per la richiesta di finanziamento statale attraverso il credito sportivo e l’avvio dell’opera, non sarà possibile ultimare i lavori entro settembre di quest’anno. Da qui la necessità di una nuova proroga, riconosciuta in via eccezionale dal Coni.

PROGETTO D'INTERVENTO - I lavori consistono nella completa riqualificazione del campo, che sarà sempre in erba sintetica, oggi al suo naturale fine vita, dopo circa 10 anni di utilizzo. L’intervento prevede: rifacimento di tutto il sottofondo, incluso l’adeguamento dell’impianto di irrigazione e di tutte le griglie perimetrali. È inoltre previsto l’adeguamento dell’impianto di illuminazione, con l’installazione di apparecchi a Led, che consentono un risparmio a livello energetico.

«Una risposta importante – sottolinea l’assessore Bassi –, che riconosce l’impegno sostenuto dal Comune per questo progetto di riqualificazione, rallentato nell’iter di avvio lavori da oltre un anno e mezzo di pandemia. Siamo riusciti a fare un piccolo miracolo. Si tratta, infatti, della seconda proroga riconosciuta dal Coni per l'omologazione del campo di via Sogare. Dalla mia nomina mi sono immediatamente attivato con il Coni, per ottenere un nuovo via libera per un altro anno di utilizzo dell’impianto, che è ancora praticabile, proprio per avere il tempo di ultimare i lavori. Una richiesta confermata, in via straordinaria, dal Coni sulla base dell'importante progetto di riqualificazione già predisposto dal Comune, che comporterà un investimento complessivo pari a 800 mila euro».