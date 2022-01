Il Comune di Verona presente alla cerimonia per le olimpiadi invernali di Pechino e il capodanno cinese

Il Comune di Verona è stato invitato martedì 25 gennaio 2022, in videoconferenza, al ricevimento organizzato dal Consolato Generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano, rappresentato dal Console Kan Liu, per le olimpiadi invernali di Pechino 2022 e il capodanno cinese, che dall’1 febbraio entrerà nell’anno della tigre.

Verona ha partecipato in doppia veste: in qualità di prossima città olimpica e paralimpica dei giochi invernali Milano e Cortina 2026, con un videomessaggio del sindaco Federico Sboarina unitamente ad uno del sindaco di Milano Giuseppe Sala, e per il gemellaggio siglato a Roma nel mese di marzo 2019 con la città cinese di Hangzhou, che ha visto Verona come unica città italiana gemellata con una città cinese. Al ricevimento ha partecipato anche l’assessore al Turismo e ai Gemellaggi Francesca Toffali.

«Per la nostra città questo evento conferma una reputazione internazionale ormai accreditata su vari fronti – ha detto l’assessore Toffali -. Anche il titolo di prossima città olimpica per gli sport invernali, ci apre nuove ribalte mondiali che noi metteremo a frutto anche e soprattutto sul versante turistico con nuovi progetti e iniziative ad hoc. Il turismo è ancora vittima della pandemia ma per il Comune di Verona è un tema ugualmente caldo e stiamo lavorando per essere pronti non appena ripartiranno i flussi».