Olimpiadi e accessibilità persone diversamente abili, Zaia: «Un piano per l’adeguamento dell’Arena di Verona»

«Anche quello odierno è stato un incontro assolutamente proficuo, è stato firmato il nuovo statuto della fondazione, dai soci membri. Ora il percorso verso Milano Cortina 2026 vede allineati tutti gli elementi per arrivare pronti all’appuntamento olimpico». Lo ha detto quest'oggi, martedì 17 gennaio, il presidente del Veneto Luca Zaia che poi ha aggiunto: «Ho visto una grande energia positiva: è chiara la voglia di tutti i protagonisti di dare un contributo importante in questa fase progettuale, consapevoli che le Olimpiadi sono un’occasione unica non solo per il mondo dello sport, ma anche per il turismo, l’economia, le infrastrutture».

Il governatore della Regione ha poi affrontato un tema che coinvolge da vicino l'anfiteatro scaligero: «Il Veneto ha in campo numerosi interventi: oggi s’è parlato anche di arrivare in tempi brevi a definire un piano operativo per l’adeguamento dell’Arena di Verona all’accessibilità per le persone diversamente abili. Si tratta di un tema che reputo prioritario. - ha sottolineato Luca Zaia - Queste devono essere, e saranno, le olimpiadi dove tutti potranno assistere agli eventi, limitando al massimo ogni barriera. Ci si può arrivare con un’attenta progettazione e trovando le giuste soluzioni per conciliare tutela monumentale e tecnologie, per favorire l’accesso a tutti gli appassionati».

Infine, il presidente del Veneto ha aggiunto: «Mi aspetto che nel prossimo periodo, "messi a terra" i primi cantieri, cresca ulteriormente l’entusiasmo per le olimpiadi di Milano Cortina. La lunga rincorsa è avviata: possiamo contare sulla capacità veneta e lombarda di trasformare le idee in progetti. Ed i progetti in opere concrete, che resteranno in eredità al termine dei giochi».