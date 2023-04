Promozione lavoro: un incontro sui viaggi e la mobilità all'estero per i giovani grazie al Comune di Verona

Fare un’esperienza di scambio, volontariato, tirocinio, lavoro e studio all’estero per allargare i propri orizzonti e arricchire il proprio bagaglio personale e professionale. Sono queste alcune delle opportunità che verranno presentate martedì 9 maggio, dalle ore 15 alle 17 al servizio politiche del lavoro del Comune di Verona in via Macello n.5, dove si terrà l’incontro gratuito per giovani e famiglie "Parti con l’Europa! Programmi di mobilità all’estero per i giovani", nell’ambito del ciclo di appuntamenti promossi dall’assessorato al lavoro del Comune di Verona.

L’iniziativa, secondo quanto spiegato dal Comune di Verona in una nota, è dedicata a giovani tra i 16 e 35 anni e si tiene in occasione della Giornata dell’Europa che ogni anno celebra l’unità, la pace e la collaborazione all’interno dell’Unione Europea. Durante il pomeriggio verranno presentati programmi di mobilità all’estero dedicati a giovani interessati/e a svolgere un’esperienza all’estero.

In base a quanto si apprende, la prima parte sarà in particolare dedicata alla presentazione della rete Eurodesk per la mobilità dei giovani, e ad un approfondimento di diverse opportunità di mobilità all’estero: scambi di giovani, Corpo Europeo di Solidarietà, Campi di volontariato internazionale, Servizio civile all’estero, tirocini presso le Istituzioni dell’Unione Europea e presso aziende private in Europa, lavoro stagionale e lavoro alla pari. Nella seconda parte i partecipanti potranno invece raccogliere spunti per scegliere l’esperienza più adatta alle proprie esigenze e ascoltare testimonianze di giovani che hanno partecipato ad un programma di mobilità all’estero.

Per iscriversi all’evento occorre inviare una mail all’indirizzo lavoro@comune.verona.it, indicando nell’oggetto "Richiesta partecipazione evento 9 maggio" e inserendo nel corpo della mail i seguenti dettagli: Nome e cognome, Codice fiscale, Recapito telefonico, Comune di residenza. La scadenza è domenica 7 maggio, e la partecipazione è limitata ad un numero massimo di partecipanti selezionati in ordine di iscrizione. Tutti coloro che si iscriveranno saranno ricontattati dalla segreteria organizzativa dell’evento che confermerà o meno la partecipazione sulla base della data di iscrizione. L’ultimo appuntamento del ciclo di incontri primaverili sarà "Lavorare nel settore pulizie e multiservizi", e si terrà martedì 24 maggio dalle 10 alle 12 in collaborazione con la filiale di Verona dell’Agenzia per il Lavoro Randstad.