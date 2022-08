Protocollo clinico sull'odontoiatria per disabili dell'Ulss 9 premiato a Parigi

Dal 24 al 26 agosto si è svolto a Parigi il Congresso dell'Iadh (International Association for Disabilities and Oral Health), al quale hanno partecipato più di 450 professionisti da tutto il mondo che operano nell’ambito della salute orale per pazienti con disabilità. Il servizio di odontostomatologia per disabili dell'Ulss 9 Scaligera ha partecipato attivamente al programma scientifico del congresso, presentando quattro lavori scientifici, dei quali due sono stati selezionati per una premiazione finale.

Al congresso erano presenti la dottoressa Elena Pozzani, coordinatrice del servizio dell'Ulss 9 Scaligera e segretario nazionale di Sioh (Società Italiana di Odontoiatria per l’Handicap) affiliata ad Iadh, e la dottoressa Jessica Venco, giovane odontoiatra laureata a Verona e socia Sioh, che ha spesso lavorato in sostituzione dei medici odontoiatri del servizio dell'Ulss, acquisendo così competenza e professionalità in questo ambito, nel quale sono indispensabili sensibilità, umanità ed empatia.



(Jessica Venco con altri premiati)

Grande è stata la soddisfazione quando alla premiazione finale della categoria giovani ricercatori, fra decine di lavori scientifici presentati ed elaborati dai più avanzati reparti al mondo, la dottoressa Venco è risultata vincitrice con la sua presentazione dal titolo "Diode Laser Frenulotomy and Myofunctional Trainers: a new clinical approach in Down Syndrome". Un importante riconoscimento che dimostra che il servizio di odontoiatria per disabili dell'Ulss 9 Scaligera ha acquisito un'elevata professionalità e che l'eccellenza può essere raggiunta quando clinica e ricerca lavorano insieme. Ed anche gli odontoiatri del servizio (la dottoressa Pozzani, il dottor Girolamo Fabbri e il dottore Andrea Tagliente) ritengono fondamentale dare continuità al servizio in una prospettiva futura, trasmettendo a colleghi più giovani e motivati le conoscenze acquisite in tanti anni di attività, per consolidare quanto fatto e aprire la strada a un'ulteriore crescita, in modo da garantire alle persone con disabilità i migliori standard di salute orale e di riabilitazione delle funzioni orali.



(La premiazione di Jessica Venco)

«Questo riconoscimento ci rende molto orgogliosi - ha commentato il direttore generale dell'Ulss 9 Pietro Girardi - Il servizio di odontoiatria per disabili ci vede protagonisti a livello regionale. Un lavoro molto delicato per il tipo di utenza a cui è rivolto e che richiede un grande impegno non solo professionale ma anche a livello umano».