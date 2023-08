Dai bus ai taxi passando per le navette dirette ai parchi divertimento: il progetto del nuovo terminal a Peschiera del Garda

«Un’area dismessa che verrà trasformata. Un tassello che mancava e che ora trova il suo posto. Un servizio in più che il comune di Peschiera del Garda è riuscito a predisporre per i propri cittadini e per i turisti». Così viene presentato in una nota del Comune di Peschiera il progetto di riqualificazione del parcheggio di fronte alla stazione che diventerà un nuovo e attrezzato terminal per i bus.

In base a quanto si apprende, ci saranno cinque stalli per i bus di linea, uno per Flixbus, uno spazio dedicato alle navette per il Caneva e Gardaland. E poi, ovviamente, posti dedicati ai taxi e ai mezzi della polizia ferroviaria. Ci sarà poi un’area, denominata Kiss and Ride, da cui si potrà accedere direttamente al binario numero uno.

«Uno spazio che - commentano dal Comune di Peschiera - serviva e mancava. La notizia nella notizia è che tutti i costi di realizzazione dell’opera saranno a carico della Società Ferrovie dello Stato Sistemi Urbani che come ritorno economico avrà l’estensione dell’area del parcheggio a pagamento». A fare da corollario alla realizzazione del terminal, è inoltre prevista la riqualificazione di tutta l’area circostante che oggi versa in stato di semiabbandono, dai marciapiedi alla rotatoria.

«Sono molto soddisfatta di questo risultato. - ha commentato la sindaca di Peschiera del Garda Orietta Gaiulli - Quest’opera è il frutto di un lavoro durato anni e di cui finalmente raccoglieremo i frutti. Un terminal di cui un paese come Peschiera, strategico e sempre più turistico, aveva bisogno». L’opera, secondo le stime riportatte dal Comune, dovrebbe essere realizzata «nell’arco del prossimo anno».