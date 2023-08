Nuovo telelaser per la polizia locale, è Trucam e può vedere anche negli abitacoli

La giunta del Comune di Verona ha approvato il noleggio di un nuovo telelaser al costo di quasi 20mila euro per due anni. Lo strumento è di ultima generazione e potrà essere utilizzato dagli agenti della polizia locale tra qualche settimana.

Il telelaser che presto entrerà in funzione a Verona si chiama Trucam e le sue funzioni sono state descritte da Lillo Aldegheri sul Corriere del Veneto. Grazie a questo nuovo occhio elettronico, gli agenti potranno rilevare non solo gli eccessi di velocità ma anche altre infrazioni al codice della strada. Trucam, infatti, riesce a calcolare la velocità dei veicoli in allontanamento o in avvicinamento a oltre un chilometro di distanza e quindi potenzialmente potranno essere sanzionati anche i guidatori che rallentano quando vedono gli autovelox e accelerano quando li superano. Ma Trucam ha anche una fotocamera che è in grado di filmare l'interno delle vetture in corsa, permettendo così agli agenti di individuare conducenti senza cintura o distratti dal cellulare. Infine, grazie ad un flash a infrarossi, Trucam potrà essere utilizzata sia di giorno che di notte.

Con Trucam, aumenteranno le infrazioni riscontrabili dalla polizia locale di Verona. Inoltre, il nuovo telelaser potrà essere usato insieme a Giano, lo strumento che in questi anni ha permesso agli agenti di trovare veicoli senza assicurazione, con revisione scaduta o sottoposti a fermo.