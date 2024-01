Per il Comune di Grezzana un nuovo sito web e in biblioteca la prima stazione di autoprestito

Il Comune di Grezzana, in base a quanto richiesto dalle linee guida nazionali per i servizi digitali della pubblica amministrazione, frutto del lavoro congiunto tra AgID e il Dipartimento per la trasformazione digitale, ha realizzato il nuovo sito internet del Comune, una piattaforma che si presenta «accessibile e semplice da consultare» e che «garantirà agli utenti trasparenza e sicurezza delle informazioni».

«Una grande novità alla quale stiamo ancora lavorando per rendere il sito web quanto più efficiente e facilmente fruibile dai cittadini. - ha esordito la vicesindaca con delega alla digitalizzazione Federica Maria Veronesi - Per questo ci scusiamo fin da ora per i possibili disagi e disservizi che potreste riscontrare nelle prossime settimane, qualora navigaste le varie sezioni. Il vostro feedback è molto prezioso, soprattutto in questa fase di transizione, quindi se avete delle segnalazioni sull'usabilità delle varie pagine, potete comunicarcele scrivendo a ufficiocomunicazione@comune.grezzana.vr.it».

A sua volta il sindaco Arturo Alberti ha commentato: «Con il finanziamento messo a disposizione dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri di 297.500 euro (di cui 122 mila per la migrazione al cloud, 155 mila per sito istituzionale e servizi digitali, 14 mila per attivazione di autenticazioni con Spid e Carte di identità elettroniche (CIE) e 6.500 per servizi su piattaforma AppIO), e grazie alle competenze dell’Ufficio digitalizzazione ed al supporto di partner tecnologici pubblici e privati qualificati, sono sicuro che l’amministrazione comunale arriverà puntuale all’obiettivo che il Dipartimento ha fissato al 2026: la piena e completa informatizzazione di documenti e dei servizi della pubblica amministrazione e l’attuazione della cittadinanza digitale».

In Biblioteca c'è la nuova stazione di autoprestito

Quella del sito web non è però l'unica novità. Anche la Biblioteca di Grezzana infatti si è dotata di una stazione di autoprestito di libri, una novità che rientra nel piano di digitalizzazione del Comune e che dà la possibilità ai numerosi utenti di fruire al meglio dei servizi bibliotecari. «La stazione di autoprestito - ha spiegato la vicesindaca Federica Maria Veronesi - costituisce un passo avanti per la biblioteca comunale e una possibilità più veloce e sicura di circolazione del patrimonio bibliografico. Ringrazio la bibliotecaria Cinzia Boldrini per aver portato avanti con caparbietà anche questo nuovo progetto che consentirà un maggior uso e fruibilità della nostra Biblioteca che già lavora in maniera ineccepibile».

In base a quanto è stato riferito, la stazione di autoprestito consente di svolgere operazioni di prestito di libri e di altri materiali, restituire i prestiti in corso e controllare lo stato della propria tessera. I libri restituiti vanno riposti nella cassetta accanto al pc dell’autoprestito, la biblioteca si occuperà di verificare che la restituzione sia stata correttamente registrata e di riporre nuovamente i libri a scaffale. In caso di libri di altre biblioteche è consigliabile andare al bancone del prestito, in modo che l’operazione venga effettuata direttamente dall’operatore abilitato. Per i libri della biblioteca di Grezzana si può stampare la ricevuta per il prestito e la restituzione, mentre per i libri delle altre biblioteche questo non è sempre possibile, è necessario, infatti, che siano dotati di sistema tecnologico RFID, ovvero di identificazione a radiofrequenza attraverso etichette elettroniche chiamate TAG.

«Siamo partiti qualche anno fa apportando ai libri del nostro patrimonio un’etichetta speciale, - ha raccontato l’assessora alla cultura Rosamaria Conti - proprio in previsione di ampliare il prestito con questa modalità. Negli anni il numero di utenti della nostra biblioteca è aumentato grazie alle molte iniziative promosse per tutte le età. Questo è un ulteriore servizio che sarà molto gradito ai nostri numerosi ed appassionati lettori».

Per l'autoprestito è necessario essere iscritti al Sistema Bibliotecario della Provincia di Verona e associare la propria tessera della biblioteca al codice fiscale. La biblioteca, inoltre, mette a disposizione quattro nuove postazioni pc, per prendere visione del catalogo o per fare delle ricerche e lavorare coi programmi open office messi a disposizione.