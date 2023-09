Azienda Zero ascolta problemi del Sio di Aoui. Cisl e Uil: «Ottenuta più collaborazione»

Hanno seguito un'altra strada e per il momento questa strada gli ha permesso di confrontarsi direttamente con la Regione Veneto su ciò che attualmente crea maggior disagio ai lavoratori e dalle lavoratrici dell'Aoui di Verona: il nuovo sistema informatico ospedaliero (Sio). Cisl Fp e Uil Fpl non hanno indetto lo stato di agitazione dei dipendenti di Aoui, come invece hanno fatto Cgil, Fials, Nursing Up, Ugl Salute e Di.Co.Sì. E non hanno chiesto la mediazione della prefettura di Verona per trattare con i vertici dell'azienda ospedaliera. Hanno evitato lo scontro, senza però ignorare i problemi del nuovo Sio segnalati dai lavoratori. Problemi che ieri, 6 settembre, sono stati sottoposti all'attenzione della Regione, rappresentata dal direttore di Azienda Zero Roberto Toniolo.

All'incontro hanno partecipato per Cisl Fp Giovanni Zanini e Paolo Libero e per Uil Fpl Stefano Gottardi e Luca Molinari, che insieme hanno commentato: «Da parte della Regione è stato riscontrato positivamente l'approccio che ci permetterà di collaborare anche con gli ingegneri di Azienda Zero ed Arsenal e di chiedere un maggior apporto da parte di InterSystem, l'azienda capofila del gruppo che sta operando all'implementazione del Sio».

Cisl Fp e Uil Fpl sono stati riconosciuti come enti in grado di controllare e verificare le criticità maggiormente impattanti sulle procedure gestite dal nuovo software. «Abbiamo ottenuto un maggior impegno di risorse umane da parte di Aoui, Azienda Zero ed Arsenal per migliorare l'integrazione dei vari software - hanno poi aggiunto i sindacalisti - E abbiamo programmato per la settimana prossima un incontro per chiedere maggiori risorse informatiche anche per gestire e risolvere le criticità emergenti. Toniolo si è fatto inoltre carico di portare a livello regionale la nostra proposta di ristorare economicamente tutti i dipendenti di Aoui».

Venerdì prossimo, infine, ci sarà il primo incontro tra i rappresentanti dei lavoratori e gli ingegneri informatici per affrontare i punti critici del Sio finora emersi. Cisl Fp e Uil Fpl continueranno inoltre a verificare settimanalmente gli eventuali miglioramenti. «Siamo prudenzialmente fiduciosi del buon esito del cammino intrapreso e che ci coinvolge quali attori privilegiati ed attivi», hanno concluso Zanini, Gottardi, Libero e Molinari .