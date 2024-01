A Verona la giunta ha approvato il nuovo Regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing

Il Comune di Verona ha annunciato che quest'oggi, martedì 9 gennaio, la giunta ha visionato, dando parere favorevole, il nuovo testo del "Regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing" che sarà approvato dal Consiglio comunale nei prossimi giorni. «La nuova normativa - si legge in una nota di Palazzo Barbieri - sostituisce il precedente regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 2 maggio 1996. La Regione Veneto, al fine di adeguare la normativa in essere (la prima disciplina risale a dodici anni fa) e recepire le modifiche socio-economiche che hanno interessato il settore delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, ha revisionato la disciplina in vigore».

In base a quanto è stato spiegato nella nota del Comune di Verona, il nuovo regolamento «disciplina le modalità di apertura, trasferimento, modifica e cessazioni delle attività, che richiedono la presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)». La figura nell'esercizio di tali attività è «il responsabile tecnico». Per ogni sede/unità locale dell’impresa esercente le attività di acconciatore e di estetista, precisa sempre la nota di Palazzo Barbieri, «deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale». Costui dovrà quindi «garantire una costante presenza durante tutto l’orario di apertura dell’esercizio e garantire il rispetto di tutte le norme amministrative e sanitarie».

Da ultimo, spiegano ancora da Palazzo Barbieri, cosa non meno importante riguardo alle attività di tatuaggio e piercing, pur «in assenza di una normativa nazionale che disciplini tali figure», la normativa prevede «l’applicazione delle disposizioni dettate dalle Circolari Ministeriali e dalle normative regionali, in particolare la nuova disciplina, nuove modalità di condivisione degli spazi come l'affitto di postazione non presenti nel precedente regolamento». In merito è intervenuto l’assessore al commercio Italo Sandrini: «Come assessorato al commercio stiamo cercando di attualizzare i vari regolamenti con le normative vigenti. Abbiamo sottoposto questo nuovo regolamento a tutte le associazioni di categoria che hanno dato parere favorevole», ha concluso l'assessore Sandrini.