Col nuovo anno aprirà un nuovo punto tamponi all'ospedale di Borgo Trento

Dal prossimo 3 gennaio aprirà un nuovo punto tamponi a Verona. Lo attiverà L'Aoui (Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata) nel padiglione 1 dell'ospedale di Borgo Trento con orario di apertura dalle 8 alle 20.

I cittadini, con la prescrizione del medico del Sisp (Servizio di Igiene e Sanità pubblica), del medico di base o del pediatra di libera scelta, potranno accedere all'ambulatorio solo dopo aver effettuato la prenotazione su Zerocoda. Non è dunque previsto l'accesso diretto. Il cittadino dovrà avere sempre con sé la prescrizione, in formato cartaceo, e la tessera sanitaria. Inoltre, dovrà indossare la mascherina chirurgica, igienizzare le mani e mantenere il distanziamento di almeno un metro. L'esito del tampone sarà disponibile solo su Dossier Sanitario Elettronico in lingua italiana e inglese.

Nel frattempo, l'Aoui ha aumentato il numero di tamponi eseguibili nel punto attivo al piano interrato del padiglione 11. Ed è stato ulteriormente aumentato anche il numero degli appuntamenti disponibili per le vaccinazioni anti-Covid.