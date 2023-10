A Caprino Veronese un nuovo Polo dell’infanzia grazie al Pnrr, la sindaca: «In futuro lì potrebbe sorgere l’intero Polo scolastico»

Caprino Veronese avrà un suo "Polo dell’Infanzia", ovver un grande spazio dedicato alla scuola materna e al nido e che sorgerà nella zona degli impianti sportivi in via De Gasperi. Lo ha annunciato attraverso una nota lo stesso Comune, spiegando che «la materna ospiterà 60 bambini su una superficie di 500 metri quadrati», mentre «l’asilo nido 30 su uno spazio di 350 metri quadrati». L’opera, a quanto si apprende, è appena stata appaltata e per la sua realizzazione sono stati stanziati «2 milioni e 183 mila euro», il tutto grazie a «fondi derivanti dal Pnrr».

La sindaca di Caprino Veronese Paola Arduini ha commentato: «Per l’amministrazione comunale è prioritaria l’attenzione alle famiglie. Quest’opera intercetta una necessità. I genitori, sempre più spesso, lavorano entrambi e purtroppo non sempre godono degli aiuti necessari».

Le due strutture, secondo quanto è stato spiegato, saranno «autonome ma adiacenti». La Scuola dell’Infanzia avrà «spazi per l’attività ludica, una stanza per gli assistenti, una sala mensa con cucina». E, ancora, «tre aule e due blocchi di servizi igienici». L’asilo nido sarà composto di «due aule più una per i lattanti e una per il personale». Avrà poi «due blocchi di servizi, due sale mensa, una stanza per il riposo, una sala polivalente e uno spogliatoio per il personale». La sindaca Arduini ha quindi annunciato: «In un futuro questo potrebbe diventare un Polo Scolastico a servizio di tutto il Comune di Caprino».

L’assessore ai lavori pubblici Davide Mazzola ha sottolineato: «Questo importante contributo va ad aggiungersi agli altri presi negli ultimi quattro anni per un totale di oltre 9 milioni di euro che abbiamo investito in opere pubbliche e manutenzioni per rispondere ai bisogni del nostro paese». Quanto alle tempistiche, Mazzola ha spiegato che «l’opera inizierà entro l’anno» e che «l’iter preliminare è terminato, i lavori sono già stati appaltati, attendiamo adesso che si concluda la parte organizzativa del cantiere».