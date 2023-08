Verona vuole riscrivere il suo piano regolatore e parte dall'ascolto dei cittadini

Da settembre prenderà il via la prima fase partecipativa, di ascolto e di confronto con la città, per la riscrittura del piano regolatore comunale e per la realizzazione della Verona di domani: inclusiva, accessibile, accogliente e ospitale.

Un nuovo iter, diverso rispetto al passato, che pone al centro il coinvolgimento e la partecipazione della città dai più piccoli ai più complessi processi di cambiamento che la riguardano. L'obiettivo è avviare una rete costantemente attiva e aperta, attraverso cui portare avanti l’ampia e complessa ristrutturazione urbanistica legata alla revisione del piano.

La fase partecipativa e di primo ascolto si protrarrà almeno fino alla fine dell'anno e sarà effettuata attraverso assemblee pubbliche realizzate in tutte le otto circoscrizioni, attraverso workshop promossi su temi specifici e altre modalità di partecipazione che saranno via via sviluppate dal Comune.

La delibera per l’avvio della prima fase partecipativa, con i relativi indirizzi, è stata approvata ieri, 4 agosto, dalla giunta su proposta della vicesindaca con delega alla pianificazione urbanistica Barbara Bissoli. «Diamo formalmente l’avvio al procedimento di revisione generale del piano regolatore, con una nuova modalità di lavoro orientata al confronto e al dialogo aperto con la cittadinanza, le circoscrizioni, la costellazione universitaria, professionale, sindacale e imprenditoriale, per conoscere bisogni e visioni sulla Verona di domani - ha spiegato Bissoli - Dopo l’approvazione del bilancio di previsione, del documento unico di programmazione e del piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2023, sono stati resi disponibili i fondi per poter avviare l’iter di revisione. Il coordinatore di questo ampio iter di revisione, individuato sulla figura del dirigente della direzione urbanistica comunale, si doterà di un gruppo di lavoro interdisciplinare, cui prenderà parte anche un professionista esperto in processi di partecipazione. Data la complessità delle attività collegate alla revisione del piano regolatore, a partire dall’aggiornamento del quadro conoscitivo che ha quasi vent'anni, è infatti necessario un gruppo di lavoro interdisciplinare, costituito da personale del Comune e da professionisti esterni. Le linee di indirizzo di questa revisione sono mutuate dalle linee programmatiche di mandato, proposte dalla giunta e approvate dal consiglio comunale, e descrivono quella che è una nuova idea di città, caratterizzata dall'housing sociale e vocata alla prossimità dei servizi, al senso di comunità, alla coesione sociale, allo sviluppo economico e alla rigenerazione urbana sostenibile, senza consumo di suolo, alla transizione ecologica, alla riforestazione e alla rinaturalizzazione del territorio, culturalmente vivace e aperta, e che valorizza i propri tesori paesaggistici e monumentali».

Fra gli obiettivi collegati alla revisione del piano regolatore, vi è la volontà di costruire una città dove la riqualificazione e la valorizzazione delle caratteristiche specifiche del territorio sono al primo posto, con una particolare attenzione ai Parchi delle Mura e dell’Adige, dalle colline al centro cittadino, per una idea urbanistica che si rifà all’idea di città arcipelago, costituita dai quartieri rigenerati e connessi da un sistema di aree verdi quanto più permeabili. Una città che si occupa in modo importante della cura del patrimonio monumentale e del suo patrimonio immobiliare, della riqualificazione delle piazze, dei parchi, del recupero delle aree verdi e dell'ambito produttivo, per un rafforzamento del suo ruolo quale polo logistico intermodale.