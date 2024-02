Revisione del Pat per una città più curata e con più spazi verdi

Più servizi e di qualità, nuove funzioni per gli spazi pubblici, attivazione di nuovi parchi e riforestazioni urbane. Sono le prime richieste raccolte nel percorso partecipativo avviato dal Comune di Verona in vista della revisione degli strumenti urbanistici vigenti. Richiesta che, una volta terminata la fase di ascolto e di attivazione, verranno sintetizzate nel documento preliminare al nuovo Pat (Piano di assetto del territorio), il cui obiettivo è la rigenerazione della città non solo urbanistica ma anche urbana e sociale.

Due i temi che in questa fase della progettazione si stanno approfondendo: il primo è la cura della città e il secondo è il progetto di suolo. E per entrambi ci saranno degli incontri specifici.

Della cura della città si parlerà il 9 marzo nell'incontro in cui il sindaco Damiano Tommasi dialogherà con il vescovo di Verona Domenico Pompili e la professoressa dell'università di Verona Luigina Mortari. E sarà l’occasione per raccogliere ulteriori contributi sulle nuove necessità di una città che chiede di essere sempre più policentrica e che riconosce il ruolo delle comunità per migliorare la qualità di vita di cittadini e quartieri. Il confronto proseguirà poi in tutte le otto circoscrizioni con assemblee pubbliche a partire da metà marzo.

Il progetto di suolo riguarda invece una nuova pianificazione del territorio, la quale vada oltre la necessità condivisa di ridurre l’utilizzo di nuovo suolo e di evitare l’antropizzazione di superfici verdi. Un processo che l'amministrazione comunale sta già anticipando in occasione di alcuni provvedimenti di natura urbanistica, grazie alla collaborazione degli operatori privati. Un insieme di novità che fanno di Verona città di sperimentazione in tema di pianificazione urbanistica, tanto da essere scelta dal Consiglio nazionale degli architetti per il primo dei tre appuntamenti nazionali in cui affrontare con amministratori, esperti e stakeholder il tema di "città dei 15 minuti" ideata Carlos Moreno, accademico ed urbanista di fama internazionale che sarà presente all’incontro del 22 aprile. Sarà l’occasione per analizzare, sulla scorta delle più innovative e concrete esperienze internazionali, proposte di principi legislativi finalizzati al passaggio dalla pianificazione urbanistica alla pianificazione della vita nelle città e nei territori.

In tale contesto si inseriscono le proposte e le esperienze raccolte da "Fermenti di Città", le quali producono idee, progetti, interventi e pratiche con i quali il Comune si sta confrontando. Le proposte saranno raccolte fino al 30 aprile 2024, dopodiché si procederà alla mappatura dei dati pervenuti, un percorso che verrà reso pubblico per diffondere le buone pratiche esistenti e che sarà un work in progress per essere costantemente aggiornato.

«Prosegue la fase di partecipazione in vista della revisione del Pat e, in particolare, una delle tre linee di azione che porterà a redigere il documento preliminare entro prossima estate - ha spiegato la vicesindaca e assessora alla pianificazione urbanistica Barbara Bissoli - Dal confronto con i consiglieri comunali e i presidenti di circoscrizione sono emersi i filoni di interesse che ruotano intorno al tema della qualità della città, dunque della corretta relazione tra servizi pubblici, infrastrutture e spazi privati. Gli spazi pubblici devono tornare ad avere una funzione multipla per riattivare il benessere delle comunità. In quest’ottica la rigenerazione della città non può essere solo urbanistica ma anche urbana e sociale, in risposta alle richieste dei territori che richiedono una maggior presenza di servizi pubblici, che consentano alla città di riattivare le singole comunità e, naturalmente, di spazi verdi e di parchi urbani. Priorità su cui stiamo lavorando anche con un progetto specifico che, nella rigenerazione della città, consenta di riportare superfici pavimentate alla loro naturalità».

«Ridurre o azzerare consumo di suolo è importante ma non deve essere limitato ad un mero esercizio contabilistico - ha aggiunto il professor Paolo Galuzzi, coordinatore del team di professionisti esterni che affiancano l’amministrazione comunale nella revisione del Pat - Il "progetto di suolo" favorisce l’uso parsimonioso del suolo ma all’interno di una progettazione qualitativa e rigenerativa, con benefici al benessere della comunità, della qualità urbana e ambientale e con ricadute positive anche i termini economici. A Verona di fatto si anticipa l’orientamento europeo che prevede che nelle città si consegua entro il 2050 un incremento della superficie delle aree verdi pari al 5% della superficie totale urbana, fissando una soglia minima del 10% di copertura arborea in ogni città europea, indipendentemente dalla dimensione della stessa. Il progetto così inteso disegna la città basandosi sulla qualità degli spazi aperti, di quella che chiamiamo città pubblica o collettiva che va pensata in modo diffuso e connesso. Un esempio è la strada, non più solo un luogo di scorrimento delle auto ma uno spazio dalle multifunzioni in cui si intrecciano relazioni».