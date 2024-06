Nuovo mezzo aeroportuale in dotazione ai vigili del fuoco di Verona

Si è svolta martedì mattina in piazza Bra la presentazione del nuovo mezzo aeroportuale Magirus Dragon X6 Tep, assegnato al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Verona. Le potenzialità tecniche del mezzo e la sua funzione nell’ambito della sicurezza aeroportuale sono state illustrate dal comandante dei vigili del fuoco scaligeri, Enrico Porrovecchio. Fra i rappresentanti istituzionali civili e militari presenti è intervenuta per il Comune di Verona l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi.

«Un mezzo – dichiara l’assessora Zivelonghi – che rafforza l’attrezzatura e tutto quello che i vigili del fuoco mettono a disposizione per la sicurezza della città e della collettività. L’importanza del loro intervento è evidente, in particolare nei grandi stati emergenziali e di necessità. La città è grata della loro fondamentale e costante presenza, e accoglie con positività questo importante incremento di attrezzature e mezzi in dotazione, a beneficio dei cittadini e delle cittadine».