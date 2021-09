Efficiente e tecnologico, ultimato nuovo impianto di illuminazione dell'Agsm Forum

Terminati i lavori per dotare il palazzetto di 284 nuovi punti luce a led, che hanno sostituito i vecchi fari alogeni, per un impianto più luminoso e soprattutto più funzionale alle attività che ospita

Nuovo impianto di illuminazione all’Agsm Forum. Sono terminati i lavori per dotare il palazzetto di 284 nuovi punti luce a led, che hanno sostituito i vecchi fari alogeni, per un impianto più luminoso e soprattutto più funzionale alle attività che ospita. Il progetto ha tenuto conto delle necessità delle società sportive oltre che delle caratteristiche richieste dagli organizzatori di grandi eventi non solo sportivi.

Il nuovo impianto coniuga efficienza, tecnologia e risparmio energetico. Tutto è collegato a un sistema elettronico di controllo da remoto. Basta un tablet per accendere i riflettori o per creare un clima distensivo.

L'intervento ha comportato una spesa di 120mila euro ed ha diversi vantaggi. Il primo è la maggiore efficienza energetica, con un risparmio anche in termini di costi e di manutenzione, in quanto le nuove luci avranno una durata di circa 8 anni. Inoltre, i led sono stati posizionati sulle due travi americane sopra il campo da gioco, non più al centro. Ma anche sulle tribune, sui corridoi e sulle zone di servizio. E si tratta di luci che hanno un'intensità luminosa tripla rispetto alle precedenti.



(Sopralluogo con il nuovo impianto di illuminazione ultimato)

«Da anni le società sportive professionistiche attendevano questo passaggio - ha detto il sindaco Federico Sboarina - Oggi consegniamo un palazzetto sempre più all'altezza dei grandi eventi sportivi e delle manifestazioni nazionali e internazionali, che scelgono gli spazi in base a caratteristiche precise, tra cui gli effetti luminosi. L’illuminazione a led permette di ridurre il consumo di energia, così come la manutenzione che sarà anche molto più agevole. Il palazzetto è stato costruito nel 1986, eppure sembra abbia pochi anni, questi interventi consentono di mantenerlo costantemente al passo con i tempi».

«Un lavoro importante per far sì che l'Agsm Forum continui ad essere di richiamo per lo sport e i grandi eventi - ha affermato l'assessore ai lavori pubblici Luca Zanotto - Tutte le luci sono state sostituite, per un'illuminazione che porterà una serie di benefici ambientali ed economici. Le vecchie luci erano difficili da sostituire, specialmente quelle a centro campo. Il nuovo impianto, invece, durerà molto più a lungo e la manutenzione sarà agevole e meno costosa. Un bene anche per le casse comunali».