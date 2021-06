Acque Veronesi, rinnovato il cda ma il presidente resta Mantovanelli

L'assemblea dei soci di Acque Veronesi ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione della società consortile. Un cda che si allarga da tre a cinque componenti, ma che al vertice avrà ancora Roberto Mantovanelli, confermato come presidente. Nuovi, invece, gli altri consiglieri che sono: Giancarlo Conta, Laura Cristani, Luca Gioia e Maria Cristina Sandrin.

«Un sentito ringraziamento ai colleghi del precedente consiglio, Mirko Corrà e Paola Briani, per i tre anni di proficuo lavoro passati insieme - ha commentato Mantovanelli - e ovviamente grazie ai sindaci per la rinnovata fiducia. Abbiamo ancora molto lavoro da fare per i nostri territori e sono certo che con l'aiuto dei nuovi consiglieri sapremo far fronte alle prossime sfide».

Ma sul rinnovo del cda di Acque Veronesi si innesta anche la polemica del consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco: «Per soddisfare la fame politica di poltrone, le forze della maggioranza hanno dovuto allargare il consiglio di amministrazione di Acque Veronesi con un maggior peso dal punto di vista economico sulle spalle dei cittadini e un minore peso dal punto di vista politico. È infatti innegabile che i convitati di pietra di questa tornata di nomine sono il Comune di Verona e soprattutto la Provincia di Verona che si sono fatti da parte per lasciar spazio, non dico ai partiti, ma alle singole personalità, manco fosse tornato il medioevo con i feudatari. La Provincia di Verona china la testa di fronte a Ciro Maschio, che ha piazzato Maria Cristina Sandrin, e a Daniele Polato, che ormai si fa vedere in riva all'Adige soltanto quando c'è da razzolare uno strapuntino per qualcuno. Confermata la guida leghista malgrado tutti i fallimenti di Mantovanelli alla testa dell’ente, mentre non poteva mancare nella rosa dei nominati un dinosauro della politica, Giancarlo Conta».