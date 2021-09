Nuovo capitello nel giardino della scuola dell'infanzia Santa Maria Regina

Realizzato dai volontari del Gruppo Capitei Tnt, il manufatto valorizza la statua della Madonna che era giù presente nel giardino della scuola di Via Pancaldo

/ Via Leone Pancaldo

Ieri mattina, 4 settembre, è stato inaugurato nel giardino della scuola dell'infanzia Santa Maria Regina in Via Pancaldo il nuovo capitello dedicato a "Maria mamma di tutti i bambini".

Il manufatto, realizzato dai volontari del Gruppo Capitei Tnt, risponde all'intenzione dei gestori della scuola dell'infanzia e dei parroci della medesima parrocchia, di ricollocare nel giardino della scuola la statua della Madonna, che era esposta in una posizione meno visibile. Per questo motivo, i dirigenti della scuola hanno chiesto al gruppo di realizzare un capitello.

La nuova sistemazione è maggiormente adatta per i futuri appuntamenti aperti che vedranno coinvolgere tutta la comunità, oltre a rendere visibile a tutti la statua.

«La valorizzazione delle nostre tradizioni e di queste forme di devozione popolare sono un patrimonio da preservare - ha detto il sindaco Federico Sboarina - Partecipo volentieri a questa inaugurazione proprio perché considero importante il lavoro svolto e condivido la scelta della scuola di ripristinare questo simbolo. Le nostre radici cattoliche sono un valore per la nostra comunità e trasmetterle ai nostri bambini è un impegno che accomuna tanti veronesi e che la scuola Santa Maria Regione mette in pratica».