Nuovo manto per il campo da calcio di Bardolino. «Impianto di eccellenza»

Il campo da calcio comunale di Bardolino, in Via dello Sport, è stato rimesso completamente a nuovo. Dall’erba si è passati al manto in sintetico, che comporta numerosi vantaggi, tra cui un uso più intensivo dell’impianto e condizioni di gioco sempre ottimali.

L’intervento, voluto dall'amministrazione del sindaco Lauro Sabaini, è stato attuato grazie a un contributo di 700mila euro di fondi Pnrr. Cifra che ha permesso di posare un tappeto in erba artificiale alto 60 millimetri e intaso interamente vegetale, che attualmente rappresentano il meglio del manto in sintetico.

L’opera è stata inaugurata sabato scorso, 14 ottobre, alla presenza dell'amministrazione comunale e delle società sportive del territorio. «Grazie a questa trasformazione del campo da calcio consegniamo un impianto di eccellenza ai giocatori - ha sottolineato il sindaco di Bardolino - Col nuovo manto in sintetico, il campo da gioco potrà essere utilizzato in maniera continuativa durante l’anno e con ogni condizione atmosferica, senza la necessità di fermarsi per ripristinare il manto in caso di meteo avverso». Il nuovo manto in sintetico non necessiterà di sfalci e comporterà un abbattimento dei costi di manutenzione.

I lavori sono stati eseguiti in estate, durante la pausa di campionato. «Abbiamo rispettato i tempi, omologando l’impianto qualche giorno prima del previsto - ha spiegato Fabio Sala, assessore allo sport - Ringraziamo gli uffici, i progettisti e l’impresa che ha fatto i lavori; siamo orgogliosi di poter consegnare alla cittadinanza un campo che sarà sempre in perfetto stato: è un balzo in avanti per le strutture sportive bardolinesi, che permetterà di aprirci in futuro a tornei o a ritiri sportivi sul nostro territorio».

Il taglio del nastro si è concluso con un brindisi e con qualche tiro in porta degli amministratori, insieme ai giovanissimi calciatori, che hanno potuto testare il nuovo manto in sintetico cominciando a giocarci sopra.