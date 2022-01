Ospiti nelle strutture ricettive, nuove regole per le comunicazioni alle autorità

Cambiano le regole per la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza sull'arrivo di ospiti nelle strutture ricettive. E quindi il portale della Polizia di Stato Alloggiati Web viene aggiornato.

Lo scorso 14 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dell'Interno che modifica ed integra le disposizioni sulle informazioni da trasmettere alle autorità su chi alloggia in strutture ricettive. Per questo il sistema informativo Alloggiati Web è stato adeguato ed ora presenta novità sull'accesso e l'utilizzo del portale, ma anche sulla trasmissione dati e sulla sicurezza.

Tra le più rilevanti, ci sono le nuove regole sui soggiorni non superiori a 24 ore, relativamente ai quali la comunicazione delle generalità delle persone alloggiate dovrà pervenire alla questura entro 6 ore dall'arrivo.

Tutte le nuove disposizioni introdotte sono già state comunque dettagliatamente spiegate dalla questura alle associazioni turistiche del settore alberghiero.