Biblioteca Capitale, percorso museale più ampio e progetto di ricerca internazionale

Nuovi spazi espositivi e un nuovo progetto di ricerca alla Biblioteca Capitolare di Verona.

La proposta museale della Fondazione Biblioteca Capitolare si arricchisce con un percorso che si snoda nell'imponente salone monumentale e lungo alcune sale affrescate. Queste sale erano state finora inaccessibili al pubblico, ma recentemente sono state restaurate ed allestite con nuove teche per permettere ai visitatori di ammirare alcuni dei tesori più preziosi della Capitolare. Tesori come i libri antichi, i dipinti e gli altri oggetti appartenenti alle collezioni del Capitolo dei Canonici.

La sala affacciata sull'Adige è stata allestita con una teca molto scenografica, utilizzata per esposizioni temporanee, che ruoteranno periodicamente per permettere di scoprire diverse sfaccettature del ricco e variegato patrimonio della Capitolare. Un suggestivo gioco di specchi moltiplica otticamente il riflesso dei libri in esposizione, presentando la conoscenza come un infinito processo generativo. E in occasione dell’apertura, il tema proposto è l'evoluzione della lingua italiana, dai primi documenti ai grandi autori che l’hanno plasmata.

Un percorso museale, a pagamento, aperto al pubblico dal venerdì alla domenica (con orario: 10-13 e 14-18), in cui il visitatore potrà immergersi e conoscere la storia della biblioteca attraverso pannelli esplicativi, qr code e didascalie in lingua italiana e in lingua inglese. Questa nuova opzione di visita va ad aggiungersi alla possibilità di partecipare alle visite guidate, agli eventi tematici e alle "Passeggiate con il prefetto", che continueranno ad essere organizzati secondo il calendario predisposto mensilmente. I biglietti sono acquistabili anche online sul nuovo sito internet della fondazione.

La nuova apertura rappresenta la prima tappa di un più ampio progetto di riallestimento museale, che gradualmente andrà ad interessare ulteriori ambienti e verrà implementato nel mese di ottobre con installazioni multimediali che permetteranno al visitatore di immergersi nella storia della biblioteca tra i suoi protagonisti, i suoi tesori manoscritti e miniati e l'evoluzione della ricerca sui palinsesti. Il progetto è stato realizzato dallo studio Neo (Narrative Environments Operas), grazie al contributo della Fondazione Delle Piane, secondo una prospettiva di integrazione e reciproca valorizzazione tra l’antico e il moderno che rappresenta una delle direttrici fondamentali della missione della fondazione. I restauri degli affreschi sono stati realizzati da Giuseppina Rossignoli, con la supervisione della soprintendenza e l'ufficio beni culturali ecclesiastici della diocesi di Verona.

Ma la Biblioteca Capitolare ha anche una seconda vocazione. Al fianco della valorizzazione di quanto viene conservato, c'è anche la ricerca. E anche per quanto riguarda i progetti di collaborazione internazionale vi sono importanti novità.

La Fondazione Biblioteca Capitolare di Verona è infatti entrata a far parte del progetto "Palimpsests in Danger", sviluppato da Ucla (University College of Los Angeles) e da Emel (Early Manuscripts Electronic Library). Un progetto che prenderà le mosse da alcuni fogli palinsesti (sottoposti cioè a raschiatura e riscrittura) della collezione della Capitolare, ma che consentirà di elaborare approcci particolarmente efficaci per il recupero anche di altri testi che presentano condizioni di danneggiamento simile. L'obiettivo è quello di sviluppare un protocollo di indagine multispettrale e non invasiva da utilizzare su pergamene danneggiate a livello mondiale. Il progetto partirà dagli esemplari della Biblioteca Capitolare di Verona.

I palinsesti tinti con reagenti chimici rappresentano una sfida sia per i conservatori sia per gli scienziati e gli studiosi che cercano di leggere i testi cancellati. I reagenti chimici, in particolare la tintura di quercia e la "tintura di Gioberti" (soluzione di cianuro di ferro e potassio, utilizzata come sviluppatore di inchiostri cancellati) hanno indebolito la pergamena e ne hanno scurito la superficie fino a farla diventare marrone o addirittura nera. Questo deterioramento è irreversibile e progressivo, per cui le informazioni che ora possono essere recuperate dai palinsesti potrebbero non esserlo più in futuro. Inoltre, i metodi di imaging multispettrale (Msi) sviluppati negli ultimi 20 anni per recuperare i testi cancellati dai palinsesti spesso danno risultati insoddisfacenti per i palinsesti trattati con reagenti chimici, perché le sostanze chimiche cambiano fondamentalmente la risposta della pergamena quando viene illuminata con diverse lunghezze d'onda della luce.

Il progetto ha una durata di tre anni (dal 2023 al 2025) e si svilupperà in quattro fasi: la prima sessione di imaging, in cui i tecnici applicheranno diversi metodi di imaging scientifico a fogli campione di palinsesti selezionati dipinti con sostanze chimiche, al fine di comprendere meglio tali palinsesti; l'analisi e l'elaborazione dei dati; la seconda sessione di imaging, in cui i tecnici verificheranno le raccomandazioni finora formulate per applicarle ad altri fogli campione di palinsesti; e infine la pubblicazione nella Digital Library di Ucla che conterrà relazioni e raccomandazioni illustrate da immagini raccolte dai palinsesti.