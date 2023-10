Estensione dell'illuminazione pubblica, 63 nuovi punti luce in città

Per renderle più sicure e fruibili, alcune aree di Verona saranno illuminate da 63 nuovi punti luce. Il rafforzamento dell'illuminazione pubblica è stato deciso dalla giunta comunale e coinvolgerà, ad esempio, il percorso pedonale tra Corso Porta Nuova e la stazione ferroviaria, il collegamento tra Strada Santa Lucia e Via Roveggia, o le zone tra Via Caboto, Via Doria e Via da Mosto.

Su proposta dell’assessore al bilancio e alle utenze Michele Bertucco, la giunta del Comune di Verona ha approvato l'elenco degli interventi che saranno effettuati da Agsm-Aim Smart Solutions, azienda proprietaria della rete e degli impianti di pubblica illuminazione. Il costo dell’intervento è di 91.500 euro ed è a carico di Agsm-Aim Smart Solutions, la quale si deve occupare anche della manutenzione straordinaria e delle estensioni della rete a fronte del pagamento di un canone annuale da parte del Comune.

«Raccogliamo le segnalazioni che arrivano da residenti e circoscrizioni, per migliorare la sicurezza nei quartieri e per aumentare i punti luce nelle aree maggiormente scoperte - ha spiegato l’assessore Bertucco - È la seconda estensione che deliberiamo nel 2023, in risposta ad esigenze concrete del territorio».

Infine, per la segnalazione di guasti o di criticità alla rete dell'illuminazione pubblica, da qualche mese è attivo un servizio diretto. I cittadini possono contattare il numero verde 800-394800 di Agsm-Aim Smart Solutions.