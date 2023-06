Undici nuovi primari nominati dall'Ulss 9. «Favoriscano recupero delle liste d'attesa»

Da Malcesine a Legnago, passando per Bussolengo, Verona e San Bonifacio. Dalla medicina generale alla riabilitazione, passando per psichiatria, neurologia e servizi veterinari. L'Ulss 9 Scaligera ha cambiato squadra inserendo solo in questo 2023 undici nuovi primari all'interno del suo organigramma. Alcuni sono stati nominati da poco, altri hanno preso servizio da qualche mese. E tutti sono stati presentati ieri, 27 giugno, dal direttore generale Pietro Girardi e dalla direttrice sanitaria Denise Signorelli. A loro si sono poi aggiunti altri due primari nominati tra il 2021 e il 2022 e non ancora presentati pubblicamente.

Alcuni primari sono entrati all'interno dell'azienda sanitaria scaligera, mentre altri sono stati "promossi" e quindi erano risorse già interne all'Ulss. I due primari di nomina meno recente sono Paola Pietropoli, che da più di un anno ormai dirige il reparto di recupero e riabilitazione funzionale di Bovolone, e Carlo Cantoni che nel giorno di San Silvestro del 2022 è diventato direttore dei servizi veterinari e di igiene degli alimenti di origine animale dell'Ulss 9 Scaligera. I nuovi arrivati sono invece il dottor Luigi Corrà, scelto come direttore della medicina generale di Bussolengo; Cristiano Marchi, nuovo primario del reparto di recupero e riabilitazione funzionale di Bussolengo; Michele Marraffa, direttore dell'oculistica di Villafranca e Bussolengo; Felice Alfonso Nava, direttore del servizio dipendenze di Verona; Stefano Roccato, direttore di psichiatria 3; Anna Chiara Scamperle, direttrice del reparto di recupero e riabilitazione funzionale di Malcesine; Camillo Smacchia, direttore del servizio dipendenze di Bussolengo e Legnago; Massimo Zannoni, direttore del pronto soccorso di San Bonifacio; Laura De Togni, direttrice della neurologia di Villafranca; Rosa Perrone, direttrice del Rems di Nogara e Giorgio Roncolato è stato scelto per dirigere i sistemi informatici dell'Ulss 9 Scaligera.

«I nuovi direttori, soprattutto quelli di area sanitaria, hanno il mandato di favorire il recupero delle liste d'attesa, pur nelle difficoltà legate al reperimento di medici di alcune specialità. E in questo senso auguro loro un buon lavoro - ha commentato Girardi - E voglio rivolgere un sentito ringraziamento ai direttori che hanno lasciato per quiescenza, che hanno fatto un ottimo lavoro e si sono trovati ad operare in un periodo storico straordinario dando ancor maggiore dimostrazione del loro valore professionale ed umano».