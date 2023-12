Parcheggi dedicati ai monopattini contro la sosta selvaggia

Nel centro di Verona e nelle zone limitrofe è pronta a partire una soluzione sperimentale alla sosta selvaggia dei monopattini. Sono in arrivo i primi parcheggi dedicati esclusivamente ai dispositivi di micro mobilità elettrica, in modo tale che non vengano parcheggiati in spazi non idonei, dai marciapiedi ai cigli della strada, causando intralcio alla viabilità. La novità non riguarda solo la sosta dei monopattini ma anche di velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.

Oggi, 15 dicembre, la giunta comunale di Verona ha individuato, in via preliminare, 511 nuovi stalli da realizzare nella zona a traffico limitato, nel centro storico e nelle aree vicine. Una sperimentazione attraverso cui sarà valutata l'efficacia del provvedimento, nell'ottica di un'eventuale estensione in altri quartieri, nei quali nel frattempo verrà esteso il cosiddetto parcheggio virtuale dei monopattini che, attraverso l'app dei gestori, consente di lasciare il mezzo solo in determinate aree.

Per la definizione finale degli stalli sarà da subito avviata la condivisione con le circoscrizioni interessate. Nei nuovi stalli di sosta, che saranno denominati stalli "scooter", si potranno parcheggiare velocipedi, ciclomotori, motoveicoli e monopattini. Di questi parcheggi, 40 saranno ad uso esclusivo dei monopattini. E non ci si potrà confondere, perché saranno di colore giallo e contraddistinti da una segnaletica orizzontale che riporterà il simbolo del monopattino. Gli altri stalli saranno invece bianchi e indicati anche da un'apposita segnaletica verticale.

Nel suo complesso, l’intervento di segnaletica stradale ha un costo di 40mila euro e vedrà l’avvio nei mesi primi mesi del 2024.

«Per i monopattini, così come i velocipedi e più in generale per la smart mobility, è necessario che venga regolamentata la sosta, come già avviene in molte città - ha spiegato l'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari - Partiamo con una sorta di sperimentazione in ztl che sarà definita in condivisione con la prima circoscrizione. Nel frattempo, estenderemo ad altre zone della città il parcheggio virtuale dei monopattini. E lo step successivo sarà valutare l’efficacia del provvedimento per poi estenderlo ad altri quartieri».