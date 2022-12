Orario pomeridiano ampliato e nuova modalità di accesso all'ufficio permessi di Amt3

Da domani, 12 dicembre, viene ampliato l'orario pomeridiano di apertura e modificata la modalità di accesso all'ufficio permessi di Amt3.

Nelle giornate del martedì e del giovedì gli sportelli saranno aperti solo su appuntamento al mattino dalle 8.30 alle 11.30 ed al pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30. Non è richiesto l'appuntamento per gli utenti che necessitino di un permesso temporaneo per il giorno stesso o per il giorno successivo.

Amt3 manda agli utenti promemoria di cortesia sia relativamente alla scadenza del canone (per i permessi di tipo B-E-E1-G-ABB), sia a quella del permesso, il quale si può rinnovare a partire da 30 giorni prima della sua scadenza.

Il progressivo ampliamento dei servizi offerti da Amt3 alla cittadinanza attraverso la digitalizzazione ha come obiettivi principali la possibilità per gli utenti di risparmiare tempo e di poter richiedere i permessi e pagare il canone comodamente da casa propria. È sufficiente accedere ai servizi online dal sito www.amt3.it con Spid o carta d'identità elettronica.

Per gli utenti che desiderano recarsi di persona all'ufficio permessi l'appuntamento si può prendere: attraverso i servizi online del sito; attraverso l'app Filavia; telefonicamente chiamando il numero 045-2212345.

Gli orari di apertura degli sportelli dell'ufficio permessi sono lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30; martedì e giovedì dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 16.30 solo su appuntamento; e il sabato dalle 8.30 alle 11.30 solo su appuntamento.