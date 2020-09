Asgm Lighting illumina parcheggio di Villa Buri con cinque nuovi lampioni

L'area di sosta di Villa Buri, in Via Bernini Buri a Verona, è stata illuminata. È stato infatti completato in questi giorni l'intervento di posizionamento di cinque nuovi lampioni con sorgente luminosa a led, installati per collegare l'ampio parcheggio alla rete di illuminazione pubblica. Si tratta di pali della luce all'avanguardia sia in tema di risparmio energetico che di design, posizionati da Asgm Lighting su indicazione dell'amministrazione comunale, per rendere la zona più sicura e vivibile dai cittadini. Il costo dell'intervento è stato di 7mila euro.

Nel corso del 2020, nonostante i mesi di lockdown, che hanno impedito il regolare svolgimento dei lavori, sono stati completati 12 interventi di potenziamento dell'illuminazione pubblica, per complessivi 41 nuovi punti luce installati. Tra questi: 15 lampioni sulla Strada Provinciale 6; 6 al parco giochi di Via Locchi; 3 al parcheggio di Via Monte Tesoro e lungo la Strada Monte Arzan; 2 in Via delle Franceschine, all'area verde di Via Palladio, ai giardini di Via Vasari, ai giardini di Borgo Santa Croce, nell'area cani di Via Bonacolsi e nella Traversa alla Spianà.

«Continuano i lavori di Agsm Lighting - ha sottolineato il sindaco Federico Sboarina - per il piano di estensione e miglioramento dell’illuminazione pubblica. Tutti i punti luce presenti sul territorio comunale, infatti, saranno progressivamente sostituiti con lampade a led, per una maggiore visibilità in strade, marciapiedi ed aree a servizio della collettività. Un restyling illumino-tecnico che interessa tutto il territorio cittadino e che porterà all'installazione di 35 mila nuovi punti luce».

«Un intervento necessario ed atteso dalla cittadinanza che, vista la vicinanza del parcheggio alla campagna e al percorso ciclopedonale, nel fine settimana frequenta numerosa questa parte della città - ha spiegato l'assessore Edi Maria Neri - Con i cinque nuovi lampioni, installati da Agsm Lighting in diversi punti dell'area di sosta, si è data non solo luce ma, anche, una maggiore sicurezza a chi frequenta questo luogo. Da parte di Agsm Lighting, con il supporto del Comune, dal 2017 sono stati complessivamente installati sul territorio comunale 500 nuovi punti luce».