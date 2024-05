Guardrail danneggiati, partite le sostituzioni sulla Bretella T4-T9

Sono cominciati oggi, 14 maggio, i lavori stradali di sostituzione dei guardrail danneggiati sulla Bretella T4-T9 ed in Viale Colonnello Galliano, a Verona.

Si è partiti sulla Bretella T4-T9, all'uscita Santa Lucia in direzione Verona. Lo svincolo resta aperto, ma la carreggiata è ristretta.

Domani, sempre sulla Bretella T4-T9 in direzione Verona, verranno piazzati i nuovi guardrail all'uscita Stadio. Anche in questo caso, la sede stradale sarà ristretta ma lo svincolo rimane aperto.

Infine, giovedì, in Viale Galliano, nuovi attenuatori d’urto all’imbocco del sottopasso attualmente chiuso in direzione Porta Nuova. L’area del cantiere resterà sulla zebratura e quindi non sono previste modifiche alla viabilità.