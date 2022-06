Prendono servizio 4 nuovi dirigenti e 60 amministrativi al Comune di Verona: 500 assunzioni dal 2017 ad oggi

Dall'1 giugno, prendono servizio quattro nuovi dirigenti, assunti tramite concorso per le aree Lavori pubblici, Contabilità, Patrimonio, Spettacolo. E, ancora, sempre tramite selezione pubblica, 60 impiegati livello C, di cui 30 amministrativi e 30 tecnici. Il programma di rafforzamento del personale del Comune di Verona, sostenuta dall’Amministrazione, continua così il suo percorso di avvicendamento delle risorse umane, ridotte con il sopraggiungere di diversi pensionamenti. Negli ultimi 2 anni, sfruttando il lockdown e portando avanti concorsi per via telematica, sono stati infatti assunti circa 267 dipendenti. Che salgono a circa 500 da inizio mandato, giugno 2017.

Nei due anni precedenti è stata data precedenza a due settori ritenuti prioritari per i cittadini. Istruzione, con Materne e Nidi, per cui si è provveduto all’assunzione di 34 educatori asili nido e 86 insegnanti scuola dell’infanzia. Sicurezza, con l’impiego di 65 persone alla polizia locale nel 2019, di cui 55 agenti e 10 ufficiali, e una nuova selezione, in fase di completamento, per l’assunzione di 32 nuovi agenti, di cui 30 vigili e 2 ufficiali. La polizia locale, in pochi anni, acquisirà così un totale di quasi 100 nuovi agenti, oltre alle due prime unità cinofile, i cani Pico e Axel, acquistati e formati tra il 2019 e il 2021. Prima della selezione effettuata nel 2019, l’ultimo concorso era stato realizzato nel 2007, per 30 agenti.

«Finalmente – sottolinea il sindaco Federico Sboarina – il Comune respira, e la macchina si è rimessa in moto. Prima ci siamo occupati dei servizi ritenuti prioritari dal nostro programma, con il rafforzamento del personale di scuole materne e nidi e nella Polizia locale. Adesso è arrivata la svolta quantitativa, che porta avanti il percorso di ricambio generazionale delle risorse umane nel Comune. Dopo anni di turn over bloccato l'obiettivo era di ripristinare i pensionamenti, tanti dovuti anche a quota 100. Con l’assunzione in 5 anni di quasi 500 nuovi dipendenti, sono arrivate le risorse umane necessarie per fornire i servizi ai cittadini, ma soprattutto per coadiuvare i tanti dipendenti seri che in questi anni non si sono mai tirati indietro davanti alla responsabilità di fornire sempre le risposte richieste».