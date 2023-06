Alla scuola elementare Guarino da Verona sono "spuntati" nuovi alberi in giardino per la fine dell'anno scolastico

«Per la fine dell’anno scolastico si sono regalati nuovi alberi in giardino, forti dell’anima ambientalista propria della loro generazione». Lo rivela il Comune di Verona in una nota, parlando dei piccoli studenti della scuola elementare Guarino da Verona in via San Felice Extra. Bambini e bambine, infatti, nei giorni scorsi hanno festeggiato nel migliore dei modi la loro festa dell’albero, battezzando i sei nuovi arrivati e posando una targa davanti al cedro secolare che padroneggia sul verde.

Secondo quanto riferito da Palazzo Barbieri, le nuove piante sono state donate dall’assessorato ai giardini, che ha sposato l’iniziativa insieme a quello alle politiche educative: «È importante avvicinare i giovani all’ambiente e far capire loro l’importanza del verde», ha detto in merito l’assessore ai giardini Federico Benini che era peraltro presente all’iniziativa.