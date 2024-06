Per la questura 10 nuovi agenti e altri 29 per il carcere di Montorio

Arrivano i rinforzi al carcere di Montorio e alla questura di Verona.

Con la conclusione del 183esimo corso allievi della polizia penitenziaria, 1.704 nuovi agenti sono entrati in servizio negli istituti penitenziari italiani. E di questi, 13 uomini e 16 donne sono i nuovi agenti che sono stati assegnati alla sovraffollata casa circondariale scaligera. «I nuovi 29 agenti contribuiranno al miglioramento delle condizioni lavorative di chi vive il carcere, un'iniezione di forze nuove che daranno sollievo agli istituti che soffrono le conseguenze di anni e anni di abbandono da parte dei governi precedenti», ha dichiarato il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro. «Con la recente visita a Montorio avevamo preso un impegno ad intervenire sull’anomalia dell’annunciato arrivo di 16 donne ed un solo agente uomo in una casa circondariale in cui l’esigenza maggiore era invece proprio nel maschile - ha aggiunto il deputato veronese Ciro Maschio - Le nuove assegnazioni dimostrano tutta l’attenzione del Governo per il nostro territorio».

Sono invece 10 i neo agenti in prova assegnati alla questura di Verona. Il benvenuto ai nuovi colleghi è stato dato dal questore Roberto Massucci, il quale ha voluto sottolineare quei valori che hanno ispirato i poliziotti caduti in servizio, «uomini normali che hanno fatto cose straordinarie e che devono essere sempre il nostro faro», ha detto ricordando l’esempio a cui ciascun poliziotto deve ispirarsi nel servire quotidianamente la comunità con disciplina e onore. Il questore ha poi aggiunto un riferimento all'importanza della consapevolezza del ruolo che gli agenti in prova rivestono e della sua declinazione nel quotidiano con professionalità, cortesia e rigore.

Infine, un'altra novità nella questura scaligera è l'insediamento del nuovo dirigente della squadra mobile, il vicequestore Francesco Garcea. Garcea ha preso il testimone lasciato da Carlo Bartelli, il quale è stato promosso primo dirigente e trasferito presso alla questura di Genova.

Nato a Catanzaro il 9 aprile 1981, Francesco Garcea si è laureato in giurisprudenza, ottenendo anche l'abilitazione alla professione di avvocato. Entrato nell'amministrazione della pubblica sicurezza nel dicembre del 2006, dopo il corso di formazione nella Scuola Superiore della Polizia di Stato, è stato assegnato alla Questura di Verbania Cusio Ossola dove ha svolto l’incarico di dirigente delle volanti e poi di dirigente della squadra mobile. Nel 2012 è stato trasferito sempre come dirigente della squadra mobile di Pavia dove, negli otto anni di permanenza, ha legato il suo nome a importanti indagini. Dal 2020 ha ricoperto l’incarico di dirigente della squadra mobile della questura di Monza e Brianza dove ha svolto importanti indagini che hanno portato allo smantellamento di grandi piazze di spaccio. E il 21 maggio 2022 è stato insignito anche del "Premio Legalità 2022" conferito dalla Fondazione Antonino Caponnetto.