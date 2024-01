Dall'1 febbraio saranno in vigore le nuove tariffe per visitare i musei civici di Verona: gratis fino a 18 anni

Come annunciato nei mesi scorsi, dal 1° febbraio entra in vigore il nuovo piano tariffario (fermo dal 2015), con cui Verona si allinea alle principali città italiane. In base a quanto è stato spiegato in una nota dal Comune di Verona, il costo dei biglietti di ingresso viene rimodulato su tre proposte di visita, che comprendono anche alcune promozioni studiate per avvicinare i residenti a Verona e tutti i giovani fino a 25 anni ai musei cittadini. L’ingresso gratuito viene infatti esteso ai ragazzi e alle ragazze che non abbiano ancora compiuto 18 anni.

Il dettaglio delle nuove tariffe

Queste le nuove tariffe, comprensive dei costi di prevendita e prenotazione online: