Acque Veronesi investe 600 mila euro per la realizzazione delle nuove fognature nella zona industriale di Buttapietra

«Un intervento che migliorerà l’efficienza del servizio con ulteriori ricadute positive sul territorio». Così Acque Veronesi presenta la realizzazione a Buttapietra di «un chilometro e mezzo di nuove condotte fognarie nella zona industriale di Settimo-Gallese, sinora sprovvista del servizio». La nuova infrastruttura, secondo quanto viene spiegato in una nota, permetterà di «dismettere una vecchia vasca imhoff, rendendo molto più efficace il trattamento dei reflui e garantendo la possibilità di nuove espansioni sul territorio».

L’investimento nel piano delle opere di Acque Veronesi è di «oltre 600 mila euro» e prevede non solo la posa delle nuove condotte ma anche la realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento e l'interconnessione con la rete fognaria già esistente nel comune di Buttapietra. «Migliorare l’efficienza del servizio e rendere sempre più sostenibile il processo di depurazione sono tra le nostre priorità. - ha spiegato il presidente di Acque Veronesi Roberto Mantovanelli - Con i lavori già avviati nel Comune di Buttapietra otteniamo un duplice beneficio: migliorare il trattamento dei reflui fognari e rispondere ad una precisa esigenza del territorio mettendo a terra in tempi rapidi un cantiere molto atteso».

La conferma è arrivata anche dalla sindaca di Buttapietra, Sara Moretto: «Rendere attrattiva la zona industriale a nuove espansioni è un obiettivo di questa amministrazione. - ha dichiarato Moretto - L’opera in costruzione non solo valorizza ciò che è già presente ma anche le aziende che in futuro sceglieranno di svilupparsi nel nostro territorio. Ringrazio Acque Veronesi per la sinergia, in particolare nelle tempistiche dei lavori che consentiranno un risparmio di soldi pubblici per un importante intervento di asfaltatura in via Settimo di Gallese».

Da cronoprogramma, spiegano ancora da Acque Veronesi, i lavori dovrebbero essere completati «in sette mesi». La nuova condotta fognaria passerà sotto la rete ferroviaria Verona-Bologna. Lo scavo sarà realizzato con «l’innovativa e molto collaudata tecnica del no-dig, che consente di lavorare sottoterra riducendo notevolmente i disagi». Al termine dei lavori le reti del comune di Buttapietra raggiungeranno i 68 chilometri: 44 di acquedotto e 24 circa tra fognatura, miste e bianche. Significativo il dato evidenziato da Acque Veronesi relativo ai residenti allacciati: 85% per la parte acquedotto, circa il 60% per la parte fognatura.