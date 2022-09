Nuove finestre per le scuole medie "Fedeli" a Verona: il Comune partecipa al bando per il finanziamento pubblico 

Gli uffici comunali sono al lavoro per ottenere un nuovo finanziamento pubblico da investire sull’efficientamento energetico degli edifici scolastici. Nello specifico, per sostituire tutti i serramenti esterni della scuola media "Fedeli" in via Abruzzo, in terza Circoscrizione. Lo rende noto il Comune di Verona che poi specifica: «Un intervento il cui costo è preventivato in 990 mila euro e che servirà per rendere l’edificio efficiente e riammodernarlo dal punto di vista energetico, dotandolo di serramenti esterni in linea con le normative e che renderanno la scuola più accogliente e confortevole».

Secondo quanto si apprende, il piano di fattibilità è già stato approvato dalla giunta comunale, così come l’inserimento dell’intervento nel piano triennale della opere pubbliche, condizione, questa, indispensabile per partecipare al bando ministeriale e concorrere al finanziamento statale.

Già finanziata, invece, la costruzione della nuova scuola dell’infanzia "Sole e Luna", in settima Circoscrizione, per la quale il Comune spiega di aver partecipato ai bandi del Pnrr ottenendo il riconoscimento di 3 milioni di euro quale importo necessario alla realizzazione dell’opera. Qui l’iter amministrativo è già nella fase progettuale, che prevede la costruzione ex novo dell’edificio in un’area adiacente a quella attuale, ora a verde.

«Prosegue l’attività comunale di partecipazione a bandi per l’edilizia scolastica - commenta l’assessora all’Edilizia scolastica Elisa La Paglia -. L’obiettivo è trovare le risorse per rinnovare e migliorare le nostre scuole a beneficio di studenti, insegnanti e operatori. Con quest’ultimo bando, puntiamo nello specifico ad intervenire a favore del risparmio energetico».