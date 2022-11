Comune di Verona, nuove deleghe per la vicesindaca Bissoli e gli assessori Ferrari e Bertucco

Nuove deleghe sono state assegnate in Comune di Verona, come spiegano da Palazzo Barbieri, con lo scopo di assicurare una maggiore funzionalità dell’assetto degli incarichi. Il sindaco Damiano Tommasi dunque ha firmato i decreti per la parziale ridefinizione delle competenze assegnate alla vicesindaca e assessora Barbara Bissoli e agli assessori Michele Bertucco e Tommaso Ferrari.

Nuove deleghe

All’assessore Michele Bertucco sono state assegnate le deleghe Acquisti, Contratti e Utenze e Piano Biennale degli Acquisti; alla vicesindaca e assessora Barbara Bissoli l'Edilizia privata; e all'assessore Tommaso Ferrari quelle al Piano Triennale Lavori Pubblici, Coordinamento Lavori pubblici e Progetti complessi ed Edilizia civile.

Le nuove materie vanno ad aggiungersi agli incarichi già assegnati, completando così le ripartizioni delle deleghe sulla base delle specifiche competenze attribuite agli assessori.