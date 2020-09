Chievo, Centro, Stadio e Borgo Venezia, nuove corsie ciclabili a Verona

Nuova segnaletica orizzontale a Verona. Sull’asfalto compaiono le strisce tratteggiate con, al centro, il disegno di una bicicletta. In città sono arrivate le prime corsie ciclabili, previste dal Decreto Rilancio per favorire la mobilità sostenibile, soprattutto in vista della riapertura delle scuole.

Non si tratta di piste riservate alle due ruote ma di tratti di strada dove il transito delle auto rimane invariato e lungo le quali si invitano gli automobilisti a prestare più attenzione alla presenza dei ciclisti. La carreggiata non viene, quindi, ristretta. Le auto possono circolare normalmente, come facevano prima, sapendo però che se trovano una bicicletta sulla loro destra questa ha la precedenza.

La differenza sostanziale tra "pista ciclopedonale" e "corsia ciclabile" sta nella posizione che le stesse occupano rispetto alla strada. La prima in genere ha uno spazio proprio, ricavato anche su un tratto di marciapiede, è ben separata dalla strada e segnata con il colore giallo. La seconda è invece una striscia di carreggiata, posta sul lato destro e divisa dalla strada da una striscia discontinua.

Sono circa una quindicina le corsie disegnate su tutto il territorio comunale e individuate dal tavolo tecnico che, anche durante il lockdwon, ha visto lavorare insieme amministrazione comunale, Fiab, dirigenti scolastici e mobility manager delle diverse scuole.

L'ultima corsia ciclabile è stata creata al Chievo, in Via Berardi, a servizio dell'alberghiero Berti e del Provolo. Le altre si trovano: in Circonvallazione Maroncelli, dove ci sono le scuole medie Bettelloni, e in Via Provolo, per servire una serie di istituti scolatici tra cui il Don Bosco; in Via Battisti, Via dello Zappatore, Via dei Montecchi, Via del Lanciere, ossia le vie limitrofe a Piazza Cittadella, dove sono presenti numerose scuole superiori, tra cui l'educandato Agli Angeli, il liceo Messedaglia, le scuole Montanari, l'istituto Ferraris e le scuole Alle Stimate; in zona Stadio, in Via delle Coste e Via Ramelli, che gli studenti percorrono per raggiungere gli istituti Marconi e Aleardi; E in Via Banchette in Borgo Venezia, dove si trova l'istituto Copernico-Pasoli.