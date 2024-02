Nuova vita per il centro giovanile Link di Borgo Roma

Un luogo sempre più accogliente e ricco di stimoli per ragazzi e ragazze dai 10 ai 35 anni. Questo vuole diventare il Centro di aggregazione giovanile Link che ha riaperto le sue attività nella sede di Via Benedetti 26/b, a Borgo Roma, in concomitanza con la presentazione dei vincitori del bando "In_Onda".

L'obiettivo del Comune di Verona è quello di realizzare uno spazio dove i giovani possano esprimersi e trovare orientamento, anche con le attività del piano di intervento "Giovani e generatività" finanziato dalla Regione Veneto.

Il piano prevede attività per la prevenzione del disagio giovanile e lo sviluppo della partecipazione e della creatività dei giovani. Per poterlo realizzare è stata coinvolta l’associazione Cocai, capofila del progetto "La Fabbrica di Quartiere", assegnatario di un contributo di Fondazione Cariverona in esito al bando Azioni di Comunità 2020, che da giugno 2021 porta avanti azioni di coinvolgimento per la comunità di Borgo Roma nella trasformazione e rigenerazione urbana del quartiere, con una particolare attenzione ai giovani.

I lavori di manutenzione e valorizzazione degli spazi per renderli accoglienti sono già partiti. La durata del progetto La Fabbrica del Quartiere, che ha fra i partner anche il Comune di Verona, era inizialmente di 24 mesi con scadenza la scorsa estate, termine per la progettazione delle attività poi prorogata a giugno di quest’anno. Da qui l’idea del Comune di Verona di collegare il progetto sociale al Centro Link, per sviluppare al suo interno parte delle attività de La Fabbrica del Quartiere, secondo una nuova convenzione sottoscritta tra Comune e Cocai.

«Una nuova gestione sperimentale del Centro Link, che fino al 30 giugno di quest’anno vedrà l’associazione Cocai impegnata nell’attivazione di un percorso di coinvolgimento e dialogo con chi passerà dal centro, le associazioni, le scuole, gli enti e le istituzioni - ha spiegato l'assessore alla politiche giovanili Jacopo Buffolo - fino a definire le attività da organizzare al Link dopo la conclusione del progetto "La Fabbrica del Quartiere". La programmazione dovrà permettere un utilizzo il più accessibile possibile del Centro da parte di ragazzi e ragazze e delle associazioni giovanili, perché l’obiettivo resta sempre il protagonismo dei giovani. Per questo stiamo portando avanti diversi progetti di partecipazione attiva, che possano dare la capacità di influire sulla costruzione della Verona di oggi e di domani immaginandola assieme, creando gli spazi e gli eventi dove possano mostrare la loro idea di futuro. Vogliamo sperimentare una gestione ibrida degli spazi, per poi farla diventare un modello e pianificare l’apertura dei centri di aggregazione giovanile in altre zone della città».