Traffico su Circonvallazione Oriani. «Privilegiate il nuovo sottopasso»

La viabilità su Circonvallazione Oriani è tornata al suo assetto definitivo dopo l'apertura di tutte le rampe del nuovo sottopasso in Via Città di Nimes. C'è però bisogno di tempo prima che la novità entri nelle abitudini degli automobilisti. Comune e polizia locale hanno quindi lanciato un appello per snellire il traffico in zona. E i consigli sono due: privilegiare il sottopasso e prestare attenzione alla nuova circolazione.

Infatti, il cambio della viabilità in città è stato importate e questo richiede la massima attenzione verso la nuova segnaletica da parte di tutti gli utenti della strada, evitando comportamenti automatici e distratti come riscontrato dalla polizia locale. «Invitiamo la cittadinanza a prestare maggiore attenzione alla segnaletica, che nelle ultime fasi operative è stata ulteriormente potenziata - ha sottolineato il comandante della polizia locale Luigi Altamura - Bisogna abituarsi alla nuova viabilità e soprattutto guardare quanto viene comunicato dalla cartellonistica e dai messaggi informativi posti in zona. Il presidio della polizia locale sarà costante per tutto il fine settimana, ma facciamo appello alla scrupolosa attenzione di tutte e tutti».

«È stata completata anche la seconda fase nel tratto che collega Porta Palio a Porta Nuova - aggiunto il presidente Amt3 Giuseppe Mazza - e la viabilità di Circonvallazione Oriani è stata modificata con il doppio senso di marcia solo fino all’incrocio con Via Città di Nimes. È stata inoltre realizzata una pista ciclabile bidirezionale da Porta Palio fino a Porta Nuova che sarà successivamente completata con l’installazione dei cordoli al termine dei lavori di V-Reti».

Nel frattempo la polizia locale rinnova l’invito alla cittadinanza a sgravare la viabilità della circonvallazione privilegiando il nuovo sottopasso e le quattro relative rampe di ingresso e uscita. E per facilitare la nuova circolazione anche Google Maps ha riportato gli aggiornamenti al cambio di circolazione.