Nuova strada a Verona, unisce Via Galvani a Via Sicilia. «Piccola ma strategica»

Una scorciatoia, non solo per le macchine, ma anche per pedoni e ciclisti. Il sindaco Sboarina: «Opere di concreta utilità per la vita quotidiana». E attenzione in Viale Piave dove è in corso la manutenzione dello spartitraffico

È stato aperto al transito il nuovo passaggio che congiunge Via Galvani con Via Sicilia, laddove inizia Via Archimede. Un tratto di strada breve ma utilissimo per i residenti che così non dovranno più circumnavigare l'intero isolato residenziale. Una scorciatoia, non solo per le macchine, ma anche per pedoni e ciclisti in quanto la via, essendo di nuova realizzazione, è stata già dotata di piste ciclabili e pedonali, oltre ai parcheggi per auto, moto e motorini. Una bretella realizzata come opera compensativa dalla ditta Bellesini che ha costruito il palazzo vicino. Il terreno sul quale è stata costruita la strada di collegamento era metà privato e metà pubblico, per questo sono state necessarie tutte le autorizzazioni e i collaudi prima di aprirlo definitivamente al transito. Le prime auto sono passate sotto gli occhi del sindaco Federico Sboarina, degli assessori Luca Zanotto, Ilaria Segala e Filippo Rando, del presidente della terza circoscrizione Claudio Volpato e del costruttore Lucio Buzzi. «Un'alternativa per l'attraversamento rapido del quartiere, una scorciatoia già dotata di piste ciclopedonali per agevolare quindi anche la mobilità sostenibile - ha detto il sindaco - I lavori erano finiti da settimane ma servivano gli ultimi collaudi. Ora finalmente questa via di collegamento, piccola ma strategica, potrà essere utilizzata da tutti. Così si migliora la vita dei quartieri, con opere più o meno grandi ma di concreta utilità per la vita quotidiana dei veronesi». «Una bretella attesa da tempo dai residenti - ha aggiunto Zanotto - nonostante si tratti di poche decine di metri, infatti, questa strada farà la differenza sul traffico del quartiere, diminuirà le attese al volante, e di conseguenza lo smog dei veicoli fermi, soprattutto nelle ore di punta».



(La nuova strada tra Via Sicilia e Via Galvani)

E a proposito di strade a Verona, sono stati divisi in due giornate i lavori di manutenzione dello spartitraffico di Viale Piave. Il primo intervento è in corso oggi, 28 agosto, fino alle 13, dal semaforo al ponte della ferrovia. Il secondo sarà lunedì, dalle 8 alle 13, dal ponte della ferrovia al cavalcavia di Viale Piave. In entrambi i casi, per consentire lo scarico del materiale e i lavori in sicurezza da parte degli operatori, sarà chiusa temporaneamente la corsia di marcia adiacente allo spartitraffico in direzione Fiera. E nell'area del cantiere il limite di velocità è di 30 chilometri orari.