Al Mater Salutis di Legnago attivata nuova sala angiografica di radiologia

Permette di concentrare in un unico spazio diverse specialità interventistiche, creando un ambiente unitario aperto a più discipline e in grado di integrare attività diagnostica e chirurgica

È stata attivata oggi, 26 maggio, la nuova sala angiografica del servizio di radiologia dell'ospedale Mater Salutis di Legnago. Un ambiente ibrido, che unisce e integra l'attività diagnostica e quella strettamente chirurgica e interventistica, funzionale per l'effettuazione di interventi mini-invasivi vascolari ed extra-vascolari, il tutto all'insegna di una tecnologia altamente sofisticata.

La nuova sala permette di concentrare in un unico spazio diverse specialità interventistiche, creando un ambiente unitario aperto a più discipline come: chirurgia vascolare, urologia, endoscopia digestiva, nefrologia-emodialisi, ortopedia e diagnostica per immagini. La sala è inoltre dotata di un potente sistema diagnostico radiologico digitale di ultima generazione, in grado di acquisire anche immagini tomografiche tridimensionali che consentono al medico di "navigare" nei vasi sanguigni e di eseguire in tutti i distretti corporei procedure terapeutiche rapide e precise, riducendo al minimo le dosi di radiazioni.

All'attivazione della nuova sala angiografica erano presenti il direttore generale dell'Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi, il direttore sanitario Denise Signorelli, l'assessore alle politiche sociali di Legnago Orietta Bertolaso e il presidente del comitato dei sindaci del Distretto 3 Flavio Pasini.

La sala fa parte dell'unità operativa complessa di radiologia diretta dal dottor Giulio Cesaro e le attività al suo interno saranno seguite da due medici radiologi, insieme a tecnici sanitari di radiologia medica, personale infermieristico ed altri operatori funzionali ai vari percorsi diagnostico-terapeutici.

La spesa per l'acquisto dell'angiografo radiologico e relativi accessori dalla Siemens Healthcare srl di Milano, aggiudicataria della convenzione regionale, e per la sua installazione è pari a circa 630mila euro iva compresa.

Anche nel 2020, nonostante la pandemia Covid-19, il servizio di radiologia del Mater Salutis ha soddisfatto tutte le richieste pervenute con interventi di radiografia ed ecoguidati. Altro settore importante di elevata qualità è la presenza di diagnostica interventistica a tomografia computerizzata, già utilizzata in campo diagnostico-oncologico da molti anni, soprattutto in ambito polmonare.

E proprio in questi giorni è stata attivata un'ulteriore nuova sala radiologica con apparecchiatura radiologica telecomandata.