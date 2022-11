Nuova rotatoria tra Villafranca e Mozzecane. «Aumenta la sicurezza stradale»

È stata inaugurata ieri, 31 ottobre, la rotatoria in località Volpini. Con la rotonda viene regolato l'incrocio tra Strada Provinciale 28, Via Carlo Poma, Via Morandini e Strada Levata, tra Villafranca e Mozzecane.

L’intervento di riqualificazione è parte di un progetto generale finalizzato alla riqualificazione dell'incrocio come primo stralcio della Circonvallazione di Quaderni. E rientra nell'ambito degli interventi finanziati in parte dalla Regione Veneto. Nello specifico, rispetto all'importo complessivo dei lavori di 940mila euro, i finanziamenti regionali ammontano a 300mila euro, mentre 330mila euro arrivano dal Comune di Villafranca, 250mila dalla Provincia di Verona e 60mila dal Comune di Mozzecane.



(Il taglio del nastro)

«La nuova rotatoria garantirà un incremento della sicurezza negli scambi ed una maggiore visibilità dell'intera zona d'intersezione, riducendo i rischi derivanti da manovre pericolose - ha commentato la vicepresidente della Regione Elisa De Berti - Abbiamo risolto una criticità pluridecennale, attraverso la messa in sicurezza del patrimonio esistente e abbiamo dato prova che unire sforzi e intenti rappresenti una strategia che merita di essere sempre perseguita, laddove possibile».