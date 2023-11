Liberato da parcheggi e cassonetti slargo tra Via Pigna e Vicolo Fontanelle

All'angolo tra Via Pigna e Vicolo Fontanelle è nata una nuova piazzetta. Un'area dove prima c'erano parcheggi e cassonetti è tornata a disposizione dei cittadini e dei turisti. È stato il Comune di Verona a realizzare questo piccolo intervento, richiesto dai residenti anche attraverso una raccolta firme effettuata nel 2020. Gli stalli per la sosta sono stati eliminati e i cassonetti sono stati spostati. E in questo modo, lo spazio è stato rigenerato ed il marciapiede è stato riqualificato.

L'ampio marciapiede, infatti, prima era occupato da parcheggi, paletti e cassonetti. Per liberarlo, gli stalli di sosta sono stati eliminati e i numerosi cassonetti sono stati trasferiti in Piazzetta Brà Molinari. Il nuovo spazio ritrovato è stato contornato da paletti, da due blocchi di pietra che dove potersi sedere e da due fioriere in pietra locale. Il tutto per dissuadere il parcheggio selvaggio e per rendere la piazzetta più accogliente per la sosta dei passanti.

«Un luogo che torna a servizio dei residenti, come richiesto da tempo - ha sottolineato l'assessore Federico Benini - La piazzetta è stata liberata per riportarla all’originaria destinazione, uno spazio in grado di accogliere i passanti».

«Sono anni che i residenti attendevano uno spazio - ha spiegato il presidente della prima circoscrizione Lorenzo Dalai - per farvi giocare i bambini o semplicemente per ritrovarsi la sera d’estate per fare due chiacchiere. È bastato eliminare parcheggi e cassonetti per trasformare lo slargo in un luogo per la socialità».