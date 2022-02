Una nuova palestra per la succursale della Stefani-Bentegodi di Villafranca

Giovedì scorso, 17 febbraio, a Villafranca di Verona, i tecnici della Provincia di Verona hanno eseguito il primo sopralluogo sui terreni che verranno indicati nelle domande per il bando del Pnrr finalizzato alla realizzazione di nuove palestre e alle riqualificazioni di aree sportive all'aperto per gli istituti scolastici.

Tre le scuole secondarie di secondo grado per le quali Palazzo Scaligero avanzerà le richieste: le succursali dello Stefani-Bentegodi di Villafranca e di Caldiero (quest'ultima servirebbe anche l'istituto Berti) e il Copernico-Pasoli di Verona. I primi due plessi non dispongono di una palestra, mentre per il Copernico-Pasoli la domanda è finalizzata ad aumentare le strutture adeguandole alle necessità didattiche dell’indirizzo del liceo sportivo.

Al sopralluogo di Villafranca sono intervenuti il dirigente del Servizio Edilizia e Istruzione Massimo Seneci, la responsabile del Servizio Istruzione Isabella Ganzarolli, il sindaco Roberto Dall'Oca, il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Francesco Arduini e l'assessore all'istruzione Anna Lisa Tiberio.

Il sito visitato è nell'area di pertinenza dello Stefani-Bentegodi e risulterebbe adeguato alla realizzazione di una palestra. Per le attività sportive, oggi gli studenti utilizzano il palazzetto di Quaderni, grazie a una convenzione tra Comune e Provincia che prevede che l’amministrazione locale garantisca il trasporto dei ragazzi e l’uso gratuito della struttura, mentre il Palazzo Scaligero copra le spese per le utenze.

«I nostri uffici stanno monitorando i bandi del Pnrr per intercettare ogni opportunità di finanziamento che permetta di rendere più efficienti le strutture scolastiche - ha commentato il presidente della Provincia Manuel Scalzotto - Il termine per la presentazione delle istanze è il 28 febbraio e queste tre palestre sono senz’altro necessarie a migliorare la qualità dell’offerta formativa e la logistica per centinaia di studenti veronesi, pur nella consapevolezza che le domande delle amministrazioni per buona parte dei finanziamenti di nostro interesse potrebbero risultare ben superiori ai fondi impegnati».

«Speriamo di poter raggiungere il risultato - ha dichiarato Dall'Oca - La palestra per lo Stefani-Bentegodi rappresenterebbe un risparmio di tempo e risorse notevole, per il Comune e soprattutto per studenti e docenti».