Nuova motovedetta alza il livello di sicurezza del Lago di Garda

È giunta nel Lago di Garda ieri, 22 novembre, la nuova motovedetta assegnata alla guarda costiera gardesana dal comando generale delle capitanerie di porto di Roma, su specifica richiesta della direzione marittima di Venezia. Sale, quindi, ad otto il numero di mezzi navali assegnati alla guardia costiera del Lago di Garda, rischierati in maniera equa sulle tre sponde lacuali.

La nuova motovedetta, identificata dalla sigla CP 602, con i suoi 45 nodi di velocità è tra le più veloci in dotazione al corpo delle capitanerie ed è dotata di strumentazione radioelettrica per poter coordinare eventi di soccorso in acqua. Nei prossimi giorni l’equipaggio della motovedetta CP 605, composto da tre militari abilitati al salvamento nuoto, potrà iniziare le attività addestrative e di ambientamento che continueranno per tutto il periodo invernale.

L’unità appena arrivata nel periodo estivo verrà rischierata nel porto di Desenzano, ove sono in itinere incontri istituzionali nei prossimi giorni tra l'ammiraglio direttore marittimo Filippo Marini, il comandante della guardia costiera del Lago di Garda Antonello Ragadale e il sindaco Guido Malinverno, per individuare un ufficio simile a quelli di Lazise e Torbole.

Di pari passo la Comunità del Garda, per il prossimo 29 novembre, ha indetto una riunione per verificare il consuntivo delle attività svolte dalla guardia costiera nell’anno 2023 e nella quale verranno valutati, nell’ambito del protocollo 2024, i rischieramenti delle unità navali e le necessità logistiche per le sedi di Desenzano, Lazise, Torbole.