Nuova luce nei parchi pubblici di San Martino Buon Albergo: al via i lavori per la riqualificazione

Secondo quanto riferito dal Comune, è iniziato nei giorni scorsi un importante intervento per rinnovare il sistema di pubblica illuminazione a San Martino Buon Albergo. In base a quanto si apprende, infatti, è in corso la sostituzione delle lampade presenti nei parchi di via Girelli a Mambrotta, via Firenze in centro, via Tagliamento e via Gottardi in Borgo della Vittoria, via De Nicola a Sant'Antonio e nel parco del quartiere Paglia. Il progetto, fanno sapere dal Comune, prevede «un investimento di circa 230 mila euro finanziati dal settore Manutenzioni del Comune». I lavori vengono effettuati dal personale di Archimede Servizi.

L’obiettivo principale dell’intervento è quello di «contenere l’inquinamento luminoso garantendo a parità di consumo un sistema di illuminazione più performante». Per questo, chiariscono sempre dal Comune di San Martino Buon Albergo, si sta procedendo con la rimozione delle vecchie lampade del tipo "a palla”, che disperdono gran parte della luce verso l'alto, con nuove lampade "a lanterna" dotate di luci a Led, di foggia simile a quelle artistiche già utilizzate nella zona del centro, lungo la strada regionale 11.

Un intervento più radicale, secondo quanto è stato annunciato, sarà effettuato nel parco di via Campagnol, dove verranno rinnovati i punti luce con la sostituzione delle lampade e dei pali presenti. I nuovi pali saranno dotati di «una fascia termosaldata a protezione della zona bassa del palo stesso che consentirà di evitare problemi di ruggine». Anche in questo caso si manterranno luci a basso consumo energetico ottenendo così «un ulteriore miglioramento dell’illuminazione complessiva in quella che è una delle aree verdi più rilevanti del territorio comunale».

A completare il quadro degli interventi, tra fine 2023 e inizio 2024, è previsto il secondo stralcio dei lavori per la riqualificazione dell’illuminazione pubblica nel quartiere di Case Nuove, in via Bentegodi e nel Parco Gambaretto che si trova nel centro di San Martino. «Il programma degli interventi - ha spiegato il vicesindaco Mauro Gaspari - guarda all’efficientamento energetico e alla sostenibilità ambientale ed è in continuità con quanto fatti in questi anni per la riqualificazione del sistema di illuminazione pubblica. Non avremo solo un miglioramento dal punto di vista estetico, - ha evidenziato ancora il vicesindaco Mauro Gaspari - ma una riduzione dell’inquinamento luminoso, con maggiore attenzione a preservare l’ambiente naturale. Sappiamo bene quanto sia importante l’illuminazione per la vivibilità e la sicurezza del paese e vogliamo garantire un sistema in grado di coniugare efficienza e funzionalità».

«Con questo intervento - ha infine aggiunto Natale Cugnetto, consigliere di amministrazione di Archimede Servizi - si concretizza un vero e proprio rinnovamento del sistema di pubblica illuminazione nell’ottica di ottenere molteplici vantaggi: costi contenuti, riduzione dell'inquinamento luminoso e possibilità di ottimizzare la manutenzione e la gestione dei punti luce».