Nuova illuminazione in arrivo per la ciclabile di viale Colombo: da martedì i lavori

Partono martedì 10 gennaio i lavori per dotare il marciapiede di viale Colombo, a Verona, di nuova illuminazione.

L’opera si inserisce nell’intervento di realizzazione del nuovo percorso ciclopedonale tra i quartieri Saval e San Zeno che, una volta completato, permetterà di percorrere in sicurezza il percorso ciclabile che va dal Saval/Navigatori a Castelvecchio, passando per San Zeno, e viceversa.

Il cantiere avrà una durata presunta di 15 giorni, nei quali è prevista la chiusura al transito del marciapiede nel tratto via via interessato ai lavori e, solo se strettamente necessario, sarà adottato il restringimento della carreggiata da 2 a 1 corsia.

Il cantiere sarà diviso in due fasi: a prima fase andrà dalla zona antistante i Giardini d'estate fino all'ingresso al parcheggio del Tennis scaligero, la seconda dal tennis alla zona antistante il bastione.