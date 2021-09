Nuove luci a basso consumo energetico al Bentegodi e allo stadio di Via Sogare

Sarà completamente rifatto l'impianto di illuminazione del Sinergy Stadium, mentre al Bentegodi saranno sostituiti alcuni proiettori obsoleti con proiettori led. Tutto a costo zero per i veronesi. Saranno usato 250mila euro di fondi governativi

Dopo la pausa estiva, è ripresa l'attività del consiglio comunale di Verona. Nella prima seduta di settembre è stata approvata con 23 voti favorevoli e 4 astenuti la variazione al bilancio del programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2021/2023 e dell'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2021. In questo modo, il Comune potrà di beneficiare di nuovi fondi governativi.

VIDEO REGISTRAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 2 SETTEMBRE 2021

A Verona è stato infatti attribuito un contributo aggiuntivo per l’anno 2021 di 250mila euro. Fondi da destinare ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

La cifra è stata destinata agli impianti sportivi, e sarà impiegata così: 183mila euro per il rifacimento totale dell'impianto di illuminazione del Sinergy Stadium di Via Sogare, e i restanti 67mila per la sostituzione di alcuni proiettori obsoleti con proiettori led allo stadio Bentegodi.

«Doteremo due impianti sportivi di apparati nuovi, tecnologicamente avanzati e a basso impatto dal punto di vista del consumo energetico - ha commentato l'assessore ai lavori pubblici Luca Zanotto - Avremo così un risparmio di costi e inquinamento, a beneficio anche dell'ambiente. Interventi importanti che, grazie a questi fondi, realizzeremo a costo zero per i veronesi, senza pesare sulle casse comunali. E che sono solo l'ultimo tassello in ordine cronologico del percorso di efficientamento energetico iniziato negli ultimi anni, sia nelle scuole che nei musei, dove siamo già intervenuti con budget importanti. Cercheremo di ultimare questi lavori nel più breve tempo possibile, procedendo quanto prima con la gara e i cantieri veri e propri».