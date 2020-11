Nuova illuminazione per l'Agsm Forum, approvato progetto esecutivo

Nuovo impianto di illuminazione smart all’Agsm Forum. In arrivo 284 nuovi led, che porteranno più luce ma anche più tecnologia per il palazzetto scaligero. Tutto, infatti, sarà collegato a un sistema elettronico di controllo da remoto. Basterà un tablet per accendere i riflettori sullo sport e i grandi eventi nazionali e internazionali, o per creare un clima distensivo da allenamento. L'intervento, che comporterà una spesa di 150mila euro, avrà un duplice risvolto: più efficienza energetica con un risparmio anche in termini di costi e minor manutenzione, in quanto le nuove luci avranno una durata di circa 8 anni. I led saranno posizionati sulle due travi americane sopra il campo da gioco, e non più al centro come adesso. Ma anche su tribune, corridoi e zone di servizio. I risparmi generati dalla nuova tecnologia consentiranno di ammortizzare i costi in soli tre anni.

La giunta comunale ha già approvato il progetto esecutivo. Una volta chiusa la gara d’appalto, con l’inizio dell’anno partiranno anche i lavori che dureranno all’incirca un paio di mesi. Il cantiere, infatti, dovrà tener conto delle necessità delle società sportive che si allenano e giocano all’Agsm Forum. E che potranno beneficiare del nuovo impianto non appena ultimato.



(La presentazione del progetto)

I lavori sono stati presentati direttamente sul campo da gioco dal sindaco Federico Sboarina e dall'assessore ai lavori pubblici Luca Zanotto. Presenti anche gli assessori allo sport Filippo Rando e alle aziende partecipate Stefano Bianchini, oltre a Fabio Venturi, direttore generale della Nuova BluVolley, e Alessandro Giuliani, general manager Scaligera Tezenis Verona.

«Da anni le società sportive professionistiche attendevano questo passaggio - ha detto il sindaco - Fra pochi mesi avremo un palazzetto sempre più all’altezza dei grandi eventi sportivi e delle manifestazioni nazionali e internazionali. La nuova illuminazione porterà una serie di vantaggi per tutti. Le società sportive veronesi potranno godere dell'illuminazione migliore e il Comune di un risparmio notevole in termini di costi. L’illuminazione a led, infatti, permetterà di ridurre il consumo di energia, così come la manutenzione che sarà anche molto più agevole».

«Un lavoro importante che l'amministrazione comunale ha fortemente voluto per far sì che l'Agsm Forum continui ad essere di richiamo per lo sport e i grandi eventi, oltre che per andare incontro alle esigenze delle nostre società sportive - ha affermato Zanotto - Tutte le luci verranno sostituite, l'illuminazione sarà massima e, nonostante questo, porterà una serie di benefici ambientali ed economici. Le attuali luci sono difficili da sostituire, specialmente quelle a centro campo. Il nuovo impianto, invece, durerà molto più a lungo e la manutenzione sarà agevole e meno costosa. Un bene anche per le casse comunali».